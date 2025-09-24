Tres homicidios en 48 horas tienen en zozobra a la población en Jericó, Antioquia

El sábado pasado, en el sector conocido como Los Patios, fue asesinado un hombre identificado como Arley, C., que se encontraba en un establecimiento comercial cuando hombres encapuchados entraron al lugar y le dispararon sin mediar palabra. Luego, en la madrugada del lunes 22 de septiembre, la violencia llegó hasta la vereda La Leona, allí mataron a un hombre identificado como Giovanni Humberto S.R ., de 38 años. Según la reseña judicial del caso, hombres encapuchados irrumpieron en la casa del hombre y lo atacaron con arma de fuego.

¿Qué está pasando en el municipio de Jericó , la tierra de la Madre Laura? Ese es el gran interrogante que dejaron los tres homicidios ocurridos en dicho municipio entre el sábado 20 y el lunes 22 de septiembre.

Ese mismo día, a las 4:10 p.m., fue asesinado un hombre conocido como alias “Rapilla”, de quien se supo que recientemente había salido de la cárcel. Al parecer, al hombre lo abordaron dos sujetos y le dispararon en vía pública.

Ante estos hechos, Corpades denunció los vacíos institucionales que están permitiendo que la violencia sistemática se asiente en el Suroeste antioqueño. De paso, también cuestionaron la política de la llamada tasa de seguridad, del gobernador Andrés Julián Rendón. “Manifestamos nuestra preocupación por la falta de atención a las denuncias realizadas por Corpades, advertimos los vacíos en la seguridad, cuestionamos los anuncios rimbombantes de la Gobernación de Antioquia que no solucionan las problemáticas advertidas sobre esta región. Seguimos dejando constancia sobre estos hechos de violencia. Dónde están las políticas de seguridad de @GobAntioquia”, cuestionó la ONG, que recordó que ya van ocho homicidios en el municipio en lo que va de 2025.

En Jericó, desde hace al menos cinco años, las autoridades han documentado los intentos del Clan del Golfo por penetrar en el territorio y ejercer amplio control social. Esto ha llevado a que en un pueblo que históricamente ha sido tranquilo haya sido epicentro en los últimos tiempos de violentos combates.

Uno de esos ocurrió en julio de 2025, cuando tropas del Batallón de Infantería N.º 11, adscrito a la Cuarta Brigada del Ejército enfrentaron en fuertes combates a presuntos integrantes de la subestructura Edwin Román Velásquez Valle del Clan del Golfo, en la vereda Lourdes del municipio de Jericó, el hecho dejó dos presuntos integrantes capturados, que serían encargados de coordinar homicidios en zonas rurales y urbanas de Jericó.

El deterioro en la seguridad de Jericó fue advertida por campesinos y organizaciones comunitarias hace por lo menos seis años, tiempo desde el cual datan alertas públicas por presencia de grupos armados en veredas buscando desplazar a los campesinos y amenazando particularmente a los que han ejercido liderazgo comunitario.