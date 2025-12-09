JEP declara crímenes contra la Unión Patriótica como genocidio con epicentro en Urabá e imputa a cinco altos exmandos militares

En estos días de expresiones negacionistas promovidas por poderosas figuras políticas como la senadora María Fernanda Cabal, el anuncio de la JEP es esclarecedor. La Justicia Especial para la Paz anunció este martes 9 de diciembre la determinación de renombrar el Caso 06 como 'Genocidio contra el partido político Unión Patriótica’. De esta manera, según explicó el alto tribunal, la denominación del caso se apega más a los hallazgos del patrón macrocriminal de estigmatización amplia, sistemática y pública contra miembros del partido al catalogarlo como supuesto “brazo político de las Farc-EP”.
Según detalló la JEP, el renombre del Caso se debe a que las investigaciones adelantadas a profundidad, que incluyeron el hallazgo y análisis de documentos inéditos, permitió concluir que la denominación “exterminio” se quedaba corta, pues abarcaba solo la superficie del crimen, es decir, la aniquilación física de personas. Sin embargo, esa aniquilación tuvo un objetivo inocultable y claro de que extinguir, acabar con un proyecto colectivo social y político que tenía profundo arraigo en varias regiones del país, como en el Urabá y el Nordeste antioqueño. Acabar con la vida de miles de personas tuvo como fin, según la JEP, destruir para siempre ese proyecto que tenía implicaciones en cada esfera social, política, económica y cultural en las regiones en las que la UP se convirtió en una fuerza sociopolítica importante.
Además de renombrar el Caso, que una decisión histórica, la JEP acaba de imputar como máximos responsables del crimen de genocidio a título de coautores, al mayor general (r) Iván Ramírez Quintero, al brigadier general (r) Rito Alejo del Río Rojas y a los tenientes coroneles (r) Jorge Luis Mejía Rosas, Eduardo León Figueroa Cifuentes y Manuel José Pérez Pérez, por concebir e implementar una política contrainsurgente que entendió que la derrota militar de la guerrilla de las Farc-EP implicaba necesariamente la destrucción del partido político de la Unión Patriótica.
La Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad les imputó a los cinco comparecientes de la fuerza pública el crimen de genocidio (en aplicación del Artículo 101 del Código Penal colombiano), así como el crimen de guerra de homicidio y los crímenes de lesa humanidad de exterminio, deportación, traslado forzoso de la población y otros actos inhumanos. Las conductas criminales determinadas por la sala se atribuyen a los máximos responsables en sus roles de comandantes o jefes de inteligencia de la Primera División, la Brigada XVII y el Batallón de Infantería No. 47 ‘Francisco de Paula Vélez’ (BIVEL), del Ejército Nacional.