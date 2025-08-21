Nueva oleada de emergencias por el invierno genera estragos en Antioquia

Varios frentes de trabajo han tenido ocupados a los organismos de atención de emergencias y a las cuadrillas que se encargan del restablecimiento en el tránsito vehicular en los municipios de Antioquia, durante las últimas horas. Las emergencias se presentaron en Puerto Nare (Magdalena Medio), donde una creciente súbita del río que le da nombre al municipio afectó 50 viviendas; también en San Luis (Oriente antioqueño) presentaron varios deslizamientos sobre la autopista Medellín-Bogotá. Pero igualmente hay dificultades en cinco vías departamentales que son atendidas por la Secretaría de Infraestructura.

Le recomendamos leer: Amalfi y Anorí completan tres días incomunicados con Medellín: cuadrillas trabajan para dar paso provisional

El primero de los incidentes, el de Puerto Nare, ocurrió a partir de las 3:30 a.m. de este jueves, cuando dos casas fueron arrastradas por la corriente del río Nare, y otras 50 viviendas quedaron afectadas.

La posibilidad de que esta emergencia se materializara había sido prevista por el SAMA (Sistema de Alerta y Monitoreo de Antioquia) desde la mañana del miércoles y con base en la observación de imágenes satelitales que mostraban lluvias, según informó Carlos Ríos, director del Dagran (Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Antioquia).

Por otra parte, los movimientos de tierra en jurisdicción de San Luis obligaron al cierre total del carreteable que comunica a Antioquia con la capital de la República en ambos sentidos, lo mismo que a la inactividad de la vía de acceso principal a ese municipio. Específicamente, los sectores afectados son La Josefina, Altavista y Puentes Caídos.

Pero además hay un equipo de geólogos del Dagran en El Peñol -también subregión del Oriente- donde ocurrieron varios deslizamientos sobre la vía.

“Estamos verificando condiciones de riesgo y la estabilidad de los taludes para saber si siguen activos o no y así poder realizar las intervenciones. Se reportan dos viviendas colapsadas, pero por fortuna no estaban habitadas. El equipo de la Secretaría de Infraestructura de Antioquia también se encuentra en el sitio”, añadió Ríos.

Entre tanto, el secretario de Infraestructura, Luis Horacio Gallón, reportó que la dependencia a su cargo mantiene activos 25 frentes de obra en todas las subregiones y que fuera de las labores en la vía El Peñol – Guatapé, hay maquinaria y obreros removiendo material y habilitando las vías San Rafael–San Carlos; Betulia–Urrao, y Sonsón–Nariño. Así mismo, ya se habilitó la carretera entre Puente Linda y Puerto Venus, en Nariño.

Además, le sugerimos ver: Aguaceros en El Bagre, Antioquia, dejaron 15 barrios inundados y casi 3.000 personas damnificadas