Salió desde Medellín: Policía incautó 215 kilos de pólvora en Don Matías y Santa Bárbara

La mercancía tenía como destino Caucasia, Antioquia, y El Guamo, municipio del departamento del Tolima. Conozca más detalles.

  La pólvora incautada iba hacia los municipios de Caucasia, en Antioquia, y El Guamo, Tolima. FOTO Cortesía Policía Antioquia.
    La pólvora incautada iba hacia los municipios de Caucasia, en Antioquia, y El Guamo, Tolima. FOTO Cortesía Policía Antioquia.
Santiago Yepes Vidal
Santiago Yepes Vidal
hace 7 horas
bookmark

Gracias a los controles en las diferentes vías del departamento por parte de la Seccional de Tránsito y Transporte de la Policía Antioquia, fueron incautados 215 kilos de pólvora: 200 en Don Matías, subregión Norte, y 15 en Santa Bárbara, municipio ubicado en el Suroeste.

Lea más: Dos personas murieron por explosión dentro de un carro en el peaje de Copacabana en la autopista Medellín- Bogotá

El primer caso ocurrió el sábado, 6 de diciembre, en la vía Medellín - Yarumal a la altura del kilómetro 45+800. Los uniformados, en medio de operaciones de registro y control, detuvieron un camión que llevaba como encomienda 200 kilos de pólvora. Esta salió desde la capital antioqueña e iba hacia al municipio de Caucasia, Bajo Cauca antioqueño.

De acuerdo con las autoridades, el material transportado no contaba ni siquiera con las condiciones requeridas de seguridad, lo que se traduce en un riesgo para los actores viales que transitaban cerca de este vehículo.

Entérese: Por pedirles a sus vecinos que no quemaran pólvora, apuñalaron a un hombre en La Ceja, Antioquia

La segunda incautación tuvo lugar el domingo, 7 de diciembre, en la vía La Pintada - Medellín en el kilómetro 38+800, sector Primavera. Allí fue detenido otro camión que transportaba 15 kilos de pólvora tipo juegos pirotécnicos, los cuales, igual que en el caso de Don Matías, salieron desde Medellín pero esta vez hacia el municipio de El Guamo, departamento del Tolima.

Datos de quemados por pólvora en Antioquia

El coronel Óscar Mauricio Rico Guzmán, comandante de la Policía Antioquia, hizo un llamado a la comunidad ante los recientes y alarmantes casos de quemados por pólvora en el departamento.

“Continuamos haciendo el trabajo preventivo con toda la comunidad, para que evite el uso y manejo de artefactos pirotécnicos. En lo que va de diciembre, tenemos 18 quemados en Antioquia: 12 son adultos y 6 menores de edad”.

Además, indicó que algunos de los municipios donde más se reportan afectados por lesiones en extremidades, son El Bagre, Nechí, Uramita, Segovia, Cáceres, Caucasia, Remedios, Puerto Triunfo, La Ceja y Zaragoza.

