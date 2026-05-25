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En video | Así fue la huida en motocicleta de alias Chala, herido tras combates en Briceño, Antioquia

Un video hallado por las autoridades en un celular incautado durante operaciones militares en Briceño, Antioquia, mostraría la fuga de alias Chala, presunto responsable del asesinato del periodista Mateo Pérez Rueda.

  • Alias Chala, cabecilla del frente 36 de las disidencias de las Farc y presunto asesino del periodista Mateo Pérez Rueda, habría huido en una moto después de ser herido en un combate contra el Ejército. Foto: Captura de video y cortesía.
    Alias Chala, cabecilla del frente 36 de las disidencias de las Farc y presunto asesino del periodista Mateo Pérez Rueda, habría huido en una moto después de ser herido en un combate contra el Ejército. Foto: Captura de video y cortesía.
El Colombiano
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hace 2 horas
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Un nuevo video conocido por las autoridades podría convertirse en pieza clave dentro de las investigaciones contra alias Chala, uno de los principales cabecillas del frente 36 de las disidencias de las Farc en Antioquia y señalado por el Gobierno como presunto responsable del asesinato del periodista Mateo Pérez Rueda.

Las imágenes habrían sido encontradas en un celular incautado durante las operaciones militares del pasado viernes 22 de mayo en la vereda Palmichal, en zona rural de Briceño, norte del departamento, desde donde el frente 36 tendría asediada a la población de Briceño y el norte antioqueño.

En el video, difundido por varios medios nacionales, se observa a varios hombres armados movilizándose apresuradamente en motocicletas y atravesando caminos rurales en medio de lo que aparenta ser una retirada tras los enfrentamientos. Según información preliminar, uno de los hombres que aparece herido y transportado en motocicleta sería ‘Chala’.

También le puede interesar: Operativo en Briceño, Antioquia, por el asesinato de Mateo Pérez terminó en fuga de alias ‘Chala’ y ‘Macho Viejo’

El combate habría iniciado al mediodía en esfuerzos coordinados entre las tropas del Ejército terrestres y aéreas. El ataque se había planeado desde 10 días antes y fue ordenado por las Fuerzas Militares en Bogotá para capturar a alias ‘Chala’ y ‘Macho Viejo’, señalados como responsables por el asesinato del comunicador. Sin embargo, habrían huido una vez que se enteraron de la incursión militar.

Fuentes de inteligencia militar explicaron a EL COLOMBIANO que “Chala y Macho Viejo, habrían salido de la zona en caballos y luego fueron movilizados en motocicletas hacia zona rural de Puerto Valdivia, corregimiento de Valdivia, Antioquia, en donde enfermeros empíricos de la estructura criminal les estarían brindando los primeros auxilios e intentando tratar las heridas que ambos tienen”. En el vídeo, se ve una motocicleta huyendo en medio de un combate. Este es el momento en el que los militares creen que huyó ‘Chala’.

Las operaciones militares se desarrollaron entre las veredas Palmichal y El Hoyo, sectores donde el Ejército mantiene presencia por las disputas territoriales entre grupos armados ilegales y donde fue asesinado y, posteriormente, encontrado el cuerpo del joven periodista.

Alias Chala es señalado de integrar la línea de mando del frente 36, estructura perteneciente al Estado Mayor Central de las disidencias de las Farc y con fuerte presencia en el norte y nordeste de Antioquia. Tras el asesinato de Mateo Pérez Rueda, el presidente Gustavo Petro aseguró públicamente que este hombre habría ordenado el crimen.

Sin embargo, las disidencias negaron posteriormente su responsabilidad mediante un comunicado en el que rechazaron haber dado la orden de asesinar al comunicador.

Las fuentes de inteligencia militar también cuentan que el ataque se habría logrado gracias a divisiones internas dentro del grupo armado comandado por alias Chala. Señalan que un integrante del grupo ilegal, identificado como alias Santiago, estaría utilizando civiles para filtrar información sobre movimientos y esquemas de seguridad del cabecilla guerrillero.

Se cree que el asesinato del periodista Mateo Pérez habría generado tensiones dentro de las disidencias por el impacto que el crimen tuvo sobre los diálogos de paz con el Gobierno Nacional.

El caso generó conmoción nacional y reavivó las alertas sobre los riesgos que enfrentan periodistas y líderes sociales en regiones atravesadas por el conflicto armado. Mateo Pérez Rueda, de 23 años, desapareció mientras realizaba labores de reportería en Briceño sobre la situación de orden público y presuntos contactos con integrantes de grupos armados ilegales.

El joven, director del medio digital El Confidente y estudiante de Ciencia Política de la Universidad Nacional sede Medellín, fue hallado muerto días después tras una misión humanitaria integrada por la Cruz Roja, la Defensoría del Pueblo y la Iglesia Católica, debido a las complejas condiciones de seguridad en la zona.

Actualmente, las autoridades mantienen una recompensa de $500 millones de pesos por información que permita ubicar y capturar a alias Chala, mientras avanzan las investigaciones judiciales y militares sobre el asesinato del periodista y las operaciones de las disidencias en el norte antioqueño.

Lea más: Aumenta a $500 millones recompensa por alias Chala, señalado del asesinato de Mateo Pérez

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