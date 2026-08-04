La botella de Aguardiente Antioqueño se pone la pinta para Feria de Flores: así se verá

La botella de guaro tendrá pinta especial para esta Feria de las Flores. Llevará una reinterpretación de la obra Horizontes, una de las más representativas del patrimonio antioqueño, y se buscará que sea una de colección, por lo que no se venderá ni en estanquillos, tiendas o almacenes de cadena. Lina Cuartas, secretaria privada de la Gobernación de Antioquia, explicó que “la feria está en la casa, nosotros somos los anfitriones, el aguardiente es el anfitrión de la feria; tenemos tres botellas que hoy les presentamos. La gobernación tiene ahora unos símbolos muy potentes con esta adaptación de la obra del maestro Cano”.

El objetivo de haber puesto la obra del maestro Francisco Antonio Cano busca destacar características de Antioquia, como son el paisaje montañoso y la familia campesina, pero al hacerla en una readaptación, el cometido es exhibir una visión moderna del departamento. Entérese: A ritmo de guaro: Ryan Castro se une a la Fábrica de Licores de Antioquia, mientras ILC rinde homenaje a Yeison Jiménez Entre las adecuaciones se encuentra que las mujeres son quienes señalan el horizonte, en lugar de los hombres de la obra original, y, a su vez, el hombre sostiene al niño, lo que significaría que asumiría un papel activo en las labores del cuidado.

¿Cómo se puede conseguir?

Los que quieran conseguir esta botella especial, solo podrán obtenerla legalmente en el Museo de Antioquia, en el centro de Medellín, ya que su idea no es hacer una comercialización masiva de este producto. Le puede interesar: ¿Medellín es la meca de las bebidas energizantes? Marcas paisas van por un mercado de US$157.000 millones Serán, en total, 6.000 botellas distribuidas en 2.000 de tapa azul, otras 2.000 de tapa roja y las restantes 2.000 de tapa verde que llevarán estos símbolos de la cultura antioqueña con acercamiento a las características del presente.

Luis Fernando Begue, gerente de la Fábrica de Licores de Antioquia, expresó que “nos llena de orgullo unir dos símbolos que hacen parte del corazón de los antioqueños: Horizontes, una obra emblemática de nuestro patrimonio cultural, y Aguardiente Antioqueño, una marca que por más de cien años ha acompañado nuestras celebraciones y los momentos más importantes de nuestra historia”. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí. La obra usada para esta botella conmemorativa fue pintada en 1913 en Bogotá como parte de la celebración del primer centenario de Antioquia. La imagen original está en exhibición en el Museo de Antioquia, aunque se conocen al menos cinco versiones pintadas por el maestro Cano, con distintas variables. Preguntas frecuentes