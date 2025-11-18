Este es alias Richard, el explosivista de las disidencias que estaría detrás de tres ataques a la Policía y el Ejército en el Norte de Antioquia

Con la captura de alias Richard, uno de los máximos cabecillas del frente 36 de las disidencias de las Farc en el Norte antioqueño, este grupo armado pierde uno de los hombres más importantes en su lucha contra el Clan del Golfo y la fuerza pública. Su detención se produjo en un operativo conjunto entre los soldados de la Cuarta Brigada del Ejército y agentes de la Policía Antioquia en la ruralidad de Yarumal.
El nombre de pila de este cabecilla es Elkides de Jesús Velásquez Piedrahita, y tiene 27 años. Es considerado uno de los hombres más sanguinarios de esta estructura criminal y sería el delegado de Néider Yesid Uñates López, alias Primo Gay, para el manejo de las rentas criminales y los ataques en Yarumal, San Andrés de Cuerquia y Toledo.