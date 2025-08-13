Hermana del joven asesinado por un habitante de calle en Itagüí reveló otra hipótesis sobre el ataque

La muerte de Esteban Yepes Palacios, de 19 años, en Itagüí, ha tomado un nuevo giro con la reciente declaración de uno sus familiares, tras varios días de luto por la dolorosa perdida del joven. A pesar de que las primeras versiones apuntaron a que el joven fue asesinado tras negarse a darle dinero o “una moneda” a un habitante de calle, su hermana, Viviana Yepes, reveló una hipótesis diferente que cambia el contexto del crimen. Le puede interesar: Zozobra en el Magdalena Medio antioqueño tras nuevo atentado contra dos torres de energía en Maceo El fatal desenlace, según la familiar, habría sido por una reacción del agresor ante la defensa de la mascota de la víctima que, al parecer, fue afectada momentos antes de lo que se vio en el video.

Las imágenes de seguridad mostraron el momento del ataque: un habitante de calle abordó a Esteban mientras él paseaba a su perro por el centro de Itagüí y este después lo atacó con un arma blanca. Sin embargo, según el reciente testimonio de Viviana Yepes en el medio Mi Oriente, hubo un incidente previo que habría desatado el ataque violento por parte del sujeto.

El habitante de calle que asesino a Esteban. FOTO: Cortesía

Viviana, hermana de Esteban, reveló otra hipótesis del ataque

La hermana de la víctima explicó que Esteban se dirigía a una veterinaria cuando el agresor presuntamente agredió a su perro. “Le puso una patada al perrito y mi hermano, pues como que le dijo algo, como que no le pegara o algo, y mi hermano se siguió”, relató este miércoles. Fue en ese instante, y no por una negación de dinero, que el habitante de calle lo atacó. El agresor esperó que Esteban avanzara unos pasos y lo atacó casi que por la espalda, propinándole la puñalada mortal en el cuello.

Esta nueva versión ha causado conmoción y reavivó la exigencia de justicia por parte de la familia. Con profunda frustración, Viviana Yepes criticó la lenta inacción de las autoridades. “Tienen que llegar a los extremos las situaciones para que ahí si se pongan las pilas y se tenga que viralizar una muerte”, afirmó, señalando que las respuestas institucionales suelen ser tardías y reactivas.