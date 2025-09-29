¡Empleos! Medellín cuenta con más de 20.000 oportunidades laborales, ¿cómo aplicar?

Gracias a su gran ecosistema empresarial y a las múltiples alianzas público-privadas, Medellín muestra grandes índices de empleo, sin embargo aún hay retos, puesto que tiene a 7,3% de su población, que está en edad de trabajar, desocupada. Esto de acuerdo con datos del Dane para julio de 2025. Ante esto, en Magneto Empleos en estos momentos hay más de 20.000 cupos laborales en diversos sectores. Esta oferta, está distribuida en áreas como Ventas; call center, telemercadeo y BPO; Servicio al cliente y afines; Bodega, logística y transporte; Administración y oficina, entre otros. Le puede interesar: Accenture busca talento en Medellín: hay 50 ofertas de trabajo híbrido en tecnología, contabilidad y administración

Ofertas laborales más destacadas en Medellín

Operario/a básico de manufactura

Salario: $ 1.423.500 a $ 2.569.000. Requisitos: - No se requiere experiencia laboral. - Horarios: turnos rotativos de lunes a viernes. Beneficios: - Tres primas extralegales. - Póliza de salud. - Auxilios educativos. - Alimentación en la compañía. - Ruta de transporte de acercamiento. - Contrato directo con RENAULT- Sofasa. Envíe la hoja de vida acá.

Auxiliar de archivo

Salario: $ 1.566.000. Requisitos: Técnico en auxiliar de archivo o gestión documental con experiencia en el sector certificada en las funciones descritas anteriormente. Lea más: Ofertas laborales de la semana: hay más de 150.000 disponibles en el país Responsabilidades: - Sus funciones principales están asociadas al análisis de cada uno de los documentos que ingresan al parque automotor de la Secretarías de Movilidad, donde se verifiquen los requisitos establecidos en las normas actuales y adicional, se encargue de la búsqueda, el legajado y la custodia de las carpetas generadas. Postúlese acá.

Almacenista

Salario: $ 3.318.000. Requisitos: - Formación: bachiller, técnica, Tecnológica. - Conocimientos: Aplicaciones para la administración de obra, inventarios, Kárdex, disposición de materiales, facturación, Archivo y herramientas ofimáticas Word y Excel intermedio. - Experiencia específica de 5 años en cuanto al suministro de materiales, repuestos, equipos y otros rubros de un depósito o almacén, recibiéndolos, clasificándolos, codificándolos, despachándolos e inventariándolo además de la programación y correcta disposición de materiales dentro del almacén como en patio. Beneficios: • Auxilios educativos colaboradores y familiares • Auxilio de lentes colaboradores y familiares • Fondo de empleados (Subsidios, Créditos, Descuentos) • Plan carrera. Aplique aquí.

Profesional junior de atracción de talento (Trabajo remoto/híbrido)

Salario: $ 2.199.191 a $ 2.466.975. Responsabilidades: - Identificar y atraer aspirantes potenciales mediante diversas estrategias. - Colaborar estrechamente con los equipos internos para entender sus necesidades de personal. Requerimientos: - Estudiante de octavo semestre en adelante de Psicología. - Experiencia mínima de un año en procesos de reclutamiento masivos, comerciales en roles puerta a puerta PAP. - Conocimiento de técnicas modernas de entrevista y evaluación de candidatos. - Excelentes habilidades de comunicación verbal y escrita. - Capacidad para gestionar múltiples procesos de selección simultáneamente. Conozca más detalles aquí.

Domiciliario con Moto - Entregas en Bello

Salario: $ 1.423.500 a $ 1.423.550. Responsabilidades: - Realizar entregas puntuales en Bello. - Mantener comunicación constante con el equipo de logística. - Asegurar la integridad de los productos durante la entrega. - Gestionar rutas eficientes para optimizar tiempos de entrega. - Revisar y mantener en buen estado la motocicleta usada para las entregas. Conozca también: ¡En Bogotá buscan talento! Más de 87.000 ofertas de empleo disponibles, ¿cómo aplicar? Requerimientos: - Moto propia y documentos al día. - Técnico o tecnólogo en logística transporte o afines. - Mínimo 1 año de experiencia como domiciliario o en un cargo similar. - Conocimiento de las vías y direcciones de Bello. - Habilidades de comunicación efectiva. ¡Postúlese ahora mismo dándole clic a este enlace!

¿Cómo aplicar a las ofertas laborales en Medellín?