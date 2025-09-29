¡Empleos! Medellín cuenta con más de 20.000 oportunidades laborales, ¿cómo aplicar?

Gracias a su gran ecosistema empresarial y a las múltiples alianzas público-privadas, Medellín muestra grandes índices de empleo, sin embargo aún hay retos, puesto que tiene a 7,3% de su población, que está en edad de trabajar, desocupada. Esto de acuerdo con datos del Dane para julio de 2025. Ante esto, en Magneto Empleos en estos momentos hay más de 20.000 cupos laborales en diversos sectores.
Esta oferta, está distribuida en áreas como Ventas; call center, telemercadeo y BPO; Servicio al cliente y afines; Bodega, logística y transporte; Administración y oficina, entre otros.
