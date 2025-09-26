Atlético Nacional tiene a 4 de los 10 futbolistas más costosos del fútbol colombiano, ¿quiénes son?

Dos futbolistas que nacieron en 2002 son los más valiosos del fútbol colombiano en el torneo Clausura del 2025. Ambos, además, son vallecaucanos. El primero nació en Cali. El otro en Palmira, municipio cercano a la ciudad principal del Valle del Cauca. Los dos, además, ocupan la posición de extremo.
Marino Hinestroza, figura de Atlético Nacional, y Dyaln Borrero, una de las grandes contrataciones de América de Cali para el segundo semestre del año, son los jugadores mejor valorados del balompié criollo, de acuerdo con datos de Transfermarkt.