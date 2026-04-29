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Granizada en La Unión, Antioquia, arrasó cultivos que iban a Estados Unidos y Rusia

Durante esta semana de lluvias, varias granizadas en La Unión afectaron cultivos de hortensias que iban a ser exportados a Estados Unidos y Rusia. Las autoridades adelantan un censo de daños.

  • En La Unión trabajadores retiraron con pala el granizo acumulado entre los cultivos de hortensias, destinadas a mercados de Estados Unidos y Rusia. Foto: Captura de videos en redes sociales.
    En La Unión trabajadores retiraron con pala el granizo acumulado entre los cultivos de hortensias, destinadas a mercados de Estados Unidos y Rusia. Foto: Captura de videos en redes sociales.
El Colombiano
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hace 3 horas
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Las intensas granizadas de los últimos días dejaron pérdidas significativas en cultivos de hortensias en La Unión, uno de los principales productores de esta flor en Colombia y cuya producción tiene como destino mercados internacionales, entre ellos Estados Unidos y Rusia.

Las imágenes difundidas por habitantes de ese municipio muestran extensas áreas cubiertas de hielo, con flores dañadas y tallos partidos, mientras algunos trabajadores sacaban el granizo con pala de entre las plantas. El granizo no solo rompe ramas: también quema hojas y flores, comprometiendo la calidad necesaria para la exportación.

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Yorman Correa, agrónomo de la Alcaldía de La Unión, explicó que el granizo dañó las estructuras de las polisombras — la malla que se instala sobre los cultivos para proteger las flores del sol y las heladas —, dejando las plantas expuestas. Las hortensias no fueron las únicas afectadas: cultivos de fresa, arveja y papa también registraron daños.

La secretaria de Agricultura del municipio, Jessica Quintero, advirtió que aún no hay un balance definitivo. “Apenas empezamos a recibir reportes el lunes. No los hemos recibido completos porque falta mucha conciencia en reportar las afectaciones”, señaló. Las solicitudes de visita técnica siguen llegando y el consolidado total podría tardar varios días.

Este tipo de eventos no es nuevo en La Unión. Las granizadas y lluvias intensas afectan periódicamente la producción agrícola del municipio, con un impacto especialmente severo en el sector floricultor: cualquier daño visible en la flor reduce su valor en mercados internacionales de alta exigencia.

La emergencia climática se suma a otro problema que golpea a los cultivadores de hortensias en Antioquia: la plaga conocida como “secadera”, que ha afectado la calidad y productividad de los cultivos. Colombia es el segundo productor mundial de hortensias — la flor representa el 15,5% del total cultivado en el país — y el 80% de la producción antioqueña va a Estados Unidos. El Instituto Colombiano Agropecuario ha realizado brigadas de diagnóstico para identificar y controlar la enfermedad, que representa un desafío adicional para un sector ya golpeado por el clima.

Mientras avanza la evaluación de daños, los productores esperan que las autoridades logren consolidar un diagnóstico que permita definir medidas de apoyo para uno de los renglones agrícolas más importantes del oriente antioqueño.

Lea más: Plaga tiene azotados los cultivos de hortensias en La Unión, Antioquia: 350 productores están en riesgo

Mientras avanza la evaluación de daños, los productores esperan que las autoridades logren consolidar un diagnóstico que permita definir medidas de apoyo para uno de los renglones agrícolas más importantes del oriente antioqueño.

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