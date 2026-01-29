Gobernador Rendón pide que en la reunión de Petro y Trump se defina la orden de captura contra alias Calarcá

A pocos días de la visita oficial del presidente Gustavo Petro a la Casa Blanca, el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, instó al mandatario a priorizar en la agenda bilateral la situación jurídica de alias “Calarcá”.

Rendón solicitó que el encuentro con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sirva para aclarar la contradicción entre la recompensa ofrecida por el gobierno norteamericano y la libertad de la que goza el cabecilla disidente en Colombia.

El mandatario departamental cuestionó la viabilidad de la cooperación judicial internacional mientras se mantengan los beneficios jurídicos actuales para los líderes de grupos armados ilegales. Al respecto, Rendón declaró:

“La reunión de Trump y Petro tendrá que ser un escenario expedito para hablar sobre por qué alias Calarcá, máximo responsable del asesinato de 13 policías y el derribamiento de un helicóptero propiedad del gobierno de Estados Unidos, tiene orden de captura levantada y está en negociaciones de la Paz Total”.

La petición del gobernador se fundamenta en la reciente ratificación por parte del Departamento de Estado de los Estados Unidos de una recompensa de hasta 5 millones de dólares por información que conduzca a la captura de los responsables del ataque terrorista en Amalfi, Antioquia.