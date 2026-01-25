Globo de mecha por poco causa tragedia en Envigado: parte de una cancha sintética se incendió

Una vez se avisó sobre la conflagración, el Cuerpo de Bomberos Voluntario de Envigado acudió al sitio y controló las llamas en el pasto sintético que poco a poco se iban expandiendo. Por fortuna, ninguna persona resultó herida, sin embargo, sí hubo afectaciones en la cancha que posteriormente evaluaron la Administración Municipal y el Índer. A su vez, hizo presencia la Oficina de Gestión de Riesgo, quienes se encargaron de las medidas preventivas correspondientes.

En la tarde de este domingo 25 de enero, un globo de mecha por poco causa una tragedia en Envigado, al Sur del Valle de Aburrá. Era la 1:16 p.m. cuando en la Línea Única de Emergencias del municipio se reportó un incendio en una de las canchas sintéticas del Polideportivo Sur, producto de la caída de un gran globo.

La Alcaldía de Envigado rechazó enfáticamente lo acontecido y reiteró que este tipo de prácticas no se puede llevar a cabo en el municipio.

“Reiteramos a la comunidad que, de acuerdo con el Capítulo II del Decreto 545 de 2019, el uso de globos de mecha está totalmente prohibido en el municipio de Envigado, debido al alto riesgo que representan para la vida, el medio ambiente y la infraestructura pública”.

De acuerdo con versiones extraoficiales, el globo, al parecer, habría sido lanzado desde una finca del sector Alto de Las Flores por habitantes de Envigado y extranjeros provenientes de Brasil. Incluso, en algunas fotografías que circulan en redes sociales se puede apreciar que el globo estaba contramarcado con algunos escudos de los equipos de fútbol más reconocidos de ese país: Flamengo, Fluminense y Vasco da Gama.

El descontento no fue sólo por parte de la Alcaldía de Envigado, también, muchos de los habitantes del municipio y personas que estaban cerca al lugar del incidente rechazaron esta práctica que fácilmente pudo lesionar a los presentes, en especial a los niños y jóvenes que entrenan allí.

A través de cámaras de seguridad de la Central de Monitoreo, las autoridades envigadeñas esperan identificar pronto a los responsables de este incidente y también el punto exacto de donde se lanzó el globo, una acción que pudo resultar en un hecho para lamentar.