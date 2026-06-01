Ganadores y derrotados de la primera vuelta presidencial: lo que el voto antioqueño le dejó a cada candidato

Los resultados de la primera vuelta presidencial en Antioquia mostraron que la mayor parte de los ciudadanos no le copiaron a las alianzas entre casas políticas para definir su voto. Aunque hasta el pasado domingo, la candidatura de Paloma Valencia era la que había tendido puentes y acuerdos con la mayor parte de los políticos del departamento, al final del día poco sirvieron las fotos y los abrazos en tarima para que el grueso de los votantes se movilizara a apoyar a la vencedora de la Gran Consulta. Le puede interesar: Antioquia le puso 16% de los votos a De la Espriella: ¿cómo se reacomodará el tablero? En Antioquia la principal ganadora del primer pulso por las presidenciales fue la derecha, que demostró seguir siendo la tendencia política...