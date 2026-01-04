Firmas vinculadas a escándalo de Aguas Vivas tienen en vilo el final de las obras del Hospital Mental de Antioquia

Las firmas IDC Inversiones y Técnicas Constructivas, las mismas del escándalo de Aguas Vivas por el cual dos de sus directivos tienen líos penales, ahora figuran también en otro enredo que tiene en ascuas a once empresas con las cuales subcontrataron parte de la modernización del Hospital Mental de Antioquia, obras que están paralizadas.
Resulta que el Hospital Mental de Antioquia María Upegui (Homo) viene en un proceso de reposición y ampliación desde 2016 para transformarlo en el centro de atención de salud mental más grande del país. El proyecto contempla un nuevo edificio de siete pisos, con más espacios hospitalarios, zonas de consulta externa y áreas para servicios especializados, siendo la inversión inicial superior a $60.000 millones más otros recursos que se han ido apropiando.
IDC ha obtenido dos contratos por casi $30.000 y $18.000 millones, los cuales deberían estar ejecutados, pero los plazos no se han cumplido.
Por un malabar contractual, terminó cediendo parte de la fase final de los dos últimos pisos a Técnicas Constructivas, con la cual ha desarrollado otros proyectos, y esta a su vez ha contratado con compañías más pequeñas la llamada obra blanca, dentro de la cual se consideran carpintería, pisos, iluminación e instalación de soportes para asegurar las camillas.
El problema es que a finales del año pasado dejaron de llegarles los pagos de Técnicas Constructivas y la reacción fue paralizar labores.
Ello suscitó que comenzando 2025 buscaran un entendimiento para reactivar los trabajos. La fórmula habría sido que los directivos del Homo sirvieran de garantes para el pago de la deuda que estaría entre $1.600 millones y casi $2.000 millones, según los afectados. Solo que los compromisos no se cumplieron y de nuevo el sitio de trabajo quedó desierto.
Ahora se quejan de que avanzaron hasta llegar aproximadamente al 90% del total, poniendo de sus recursos propios porque estaban confiados en que el Homo les iba a hacer los giros directos a ellos, pero hoy día están ilíquidos y nadie les responde.
“La gerencia dice que nunca se reunieron con nosotros, pero tenemos fotos de cuando nos convocaron e hicimos nuestras propias actas, aunque en las reuniones en la sala de juntas del hospital nos quitaron los celulares”, expresó la gerente de una de las firmas que se sienten defraudadas.
A esas actas tuvo acceso este medio de comunicación. La primera, del 16 de enero de 2025, es la más extensa porque fue donde se plantearon los lineamientos generales del supuesto acuerdo de pago. La firman los representantes de las empresas Imperpro, Madeareas, Inversiones Alumitral, Socomes, Solutelco, Tecnelser, Inoxideas Divisiones en Acero, Ónix, Group construcciones–Angelo, Juan Tovar (Diseños geniales) y Dime.