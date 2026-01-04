Firmas vinculadas a escándalo de Aguas Vivas tienen en vilo el final de las obras del Hospital Mental de Antioquia

Las firmas IDC Inversiones y Técnicas Constructivas, las mismas del escándalo de Aguas Vivas por el cual dos de sus directivos tienen líos penales, ahora figuran también en otro enredo que tiene en ascuas a once empresas con las cuales subcontrataron parte de la modernización del Hospital Mental de Antioquia, obras que están paralizadas. Resulta que el Hospital Mental de Antioquia María Upegui (Homo) viene en un proceso de reposición y ampliación desde 2016 para transformarlo en el centro de atención de salud mental más grande del país. El proyecto contempla un nuevo edificio de siete pisos, con más espacios hospitalarios, zonas de consulta externa y áreas para servicios especializados, siendo la inversión inicial superior a $60.000 millones más otros recursos que se han ido apropiando. IDC ha obtenido dos contratos por casi $30.000 y $18.000 millones, los cuales deberían estar ejecutados, pero los plazos no se han cumplido. Por un malabar contractual, terminó cediendo parte de la fase final de los dos últimos pisos a Técnicas Constructivas, con la cual ha desarrollado otros proyectos, y esta a su vez ha contratado con compañías más pequeñas la llamada obra blanca, dentro de la cual se consideran carpintería, pisos, iluminación e instalación de soportes para asegurar las camillas. Lea: “Las pretensiones del exalcalde buscan limitar el ejercicio periodístico”: justicia desestimó tutela de Daniel Quintero contra EL COLOMBIANO por caso Aguas Vivas El problema es que a finales del año pasado dejaron de llegarles los pagos de Técnicas Constructivas y la reacción fue paralizar labores. Ello suscitó que comenzando 2025 buscaran un entendimiento para reactivar los trabajos. La fórmula habría sido que los directivos del Homo sirvieran de garantes para el pago de la deuda que estaría entre $1.600 millones y casi $2.000 millones, según los afectados. Solo que los compromisos no se cumplieron y de nuevo el sitio de trabajo quedó desierto. Ahora se quejan de que avanzaron hasta llegar aproximadamente al 90% del total, poniendo de sus recursos propios porque estaban confiados en que el Homo les iba a hacer los giros directos a ellos, pero hoy día están ilíquidos y nadie les responde. “La gerencia dice que nunca se reunieron con nosotros, pero tenemos fotos de cuando nos convocaron e hicimos nuestras propias actas, aunque en las reuniones en la sala de juntas del hospital nos quitaron los celulares”, expresó la gerente de una de las firmas que se sienten defraudadas. También le puede interesar: Biblioteca España ya tiene empresa para sus obras finales A esas actas tuvo acceso este medio de comunicación. La primera, del 16 de enero de 2025, es la más extensa porque fue donde se plantearon los lineamientos generales del supuesto acuerdo de pago. La firman los representantes de las empresas Imperpro, Madeareas, Inversiones Alumitral, Socomes, Solutelco, Tecnelser, Inoxideas Divisiones en Acero, Ónix, Group construcciones–Angelo, Juan Tovar (Diseños geniales) y Dime.

Las obras fueron contratadas con IDC y Técnicas Constructivas y estos subcontrataron con otros. FOTO cortesía

Allí, el representante legal de Técnicas Constructivas, José Fernando Rueda, habría manifestado no tener recursos para culminar la obra y les pidió a la gerencia del Homo, a la interventoría interna y a la firma interventora permitir que los pagos se hicieran de manera directa del hospital a los subcontratistas, a medida que se fueran acometiendo las obras. Esto bajo la figura de endosos, algo que según explicó ya se había aplicado con éxito en la Biblioteca de la Zona Nororiental, donde también hubo dificultades. La otra opción era mantener la parálisis, con el riesgo de que perdieran lo que les debían. De acuerdo con el acta firmada por los contratistas, ellos aceptaron de forma unánime solo porque el Homo figuraba como garante del compromiso de pago, pues aunque no estuvo el gerente, envió a un delegado. Entonces se habló de acreencias por $1.950 millones, sin contar las amortizaciones. Otro elemento que les dio confianza fue que también la interventoría habría dado el visto bueno. “Fuimos claros en decir que nos tocaba sacar dinero directamente de nuestro patrimonio para terminar nuestros trabajos, y que si el Hospital daba la certeza de que nos pagaba, nos comprometíamos a seguir ejecutando las obras”, dijo la gerente de una de las firmas. La segunda convocatoria fue en las mismas instalaciones del Homo, el 30 de enero de 2025, pero esta vez no se trató de una reunión general sino que cada contratista pasó a pactar en privado cómo les harían los pagos. La tercera fue el 7 de mayo, pero esta vez no estuvo Rueda, sino una representante de la Interventoría Proeza y delegados del Homo, pues el objetivo era poner de manifiesto el incumplimiento de lo acordado. Al parecer, una de las dificultades para los endosos era que Técnicas Constructivas no estaba al día con los parafiscales y eso habría sido impedimento para certificar el cumplimiento de los avances. Según la vocera de las once empresas afectadas, allí informaron que los trabajadores de Técnicas Constructivas habían demandado a esa empresa y prácticamente el Homo se lavó las manos diciendo que “ellos no tienen ningún vínculo contractual con los trabajadores ni con los subcontratistas”.