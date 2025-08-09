Después de Feria de las Flores viene la pereza: prepárese para las tradicionales fiestas de Itagüí

En el Valle de Aburrá termina una fiesta y se empata con otra. Mientras la Feria de las Flores llega a su epílogo este fin de semana con el tradicional Desfile de Silleteros y las numerosas actividades culturales y de rumba, ya hay nuevo plan para disfrutar con familia y amigos. Este sábado 9 de agosto se inauguran las Fiestas de la Industria, el Comercio y la Cultura en Itagüí.

El inicio estará a cargo de un megaconcierto en la Vía de la Moda en el barrio Santa María (calle 78 con 52d), donde, desde las 4 de la tarde estarán en tarima Los Relicarios, el Grupo Galé y Jean Carlos Centeno. Pero ese solo el comienzo de las actividades culturales, recreativas y deportivas que se vivirán en la semana del 9 al 17 de agosto, donde, además, 2.000 artistas itagüiseños estarán en 20 tarimas en diferentes puntos de la ciudad.

Uno de los escenarios principales será en la plazoleta del Centro Administrativo Municipal de Itagüí, más conocido como CAMI, que desde el domingo 10 al domingo 17 de agosto tendrá programación con música popular, despecho, tropical, vallenato y diferentes ritmos de solistas y grupos itagüiseños. Asimismo, toda la semana habrá conciertos en los parques del Artista y Chimeneas, de igual manera, en el Auditorio Cultural Diego Echavarría Misas y en diferentes centros comerciales de esta localidad.