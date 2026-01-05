x

Capturan a hombre de 65 años por, presuntamente, matar a golpes a su pareja en zona rural de Ciudad Bolívar

De acuerdo con información preliminar, la relación estaba marcada por reiterativos episodios de agresiones. Conozca más detalles

  La comunidad vecina alertó de inmediato a las autoridades, quienes capturaron en flagrancia al victimario. FOTO COLPRENSA.
    La comunidad vecina alertó de inmediato a las autoridades, quienes capturaron en flagrancia al victimario. FOTO COLPRENSA.
  stop violence against Women,sexual abuse,The concept of sexual harassment against women and rape,
    stop violence against Women,sexual abuse,The concept of sexual harassment against women and rape,
El Colombiano
El Colombiano
hace 7 horas
bookmark

En la zona rural del municipio de Ciudad Bolívar, Suroeste antioqueño, más específicamente en la vereda Bolívar Arriba, un hombre de 49 años falleció, al parecer, después de ser atacado brutalmente por su pareja sentimental.

Lea más: Él es Nicolás Maduro Guerra, alias El Príncipe, el hijo del dictador venezolano que se reúne con criminales en Medellín

La comunidad fue la que alertó a las autoridades de tal acontecimiento. Paso seguido, la Policía llegó al lugar de los hechos donde capturó en flagrancia al presunto agresor,un sujeto de 65 años oriundo de Betulia, Antioquia.

stop violence against Women,sexual abuse,The concept of sexual harassment against women and rape,
stop violence against Women,sexual abuse,The concept of sexual harassment against women and rape,

La víctima fue identificada como Jhon Jairo Gutiérrez, quien a pesar de ser auxiliado por el Cuerpo de Bomberos del municipio y trasladado al hospital local, no resistió tras las graves heridas ocasionadas por los golpes que su supuesta pareja le habría propinado con un objeto contundente.

De acuerdo con las primeras versiones,la relación que sostenían estos dos hombres estaba marcada por diferentes episodios de violencia física e intolerancia, lo que finalmente habría sido el detonante de tal crimen.

Entérese: Riña en estación de Policía de Medellín terminó con una mujer trans quemada con aceite y aerosol

Autoridades continúan con la investigación para determinar las causas exactas del homicidio y, también, los hechos que motivaron al señalado de ejecutarlo. El victimario fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación.

El Valle de Aburrá también reportó homicidios

Tan sólo en los dos primeros días de 2026 se cobró la vida de seis personas en el Valle de Aburrá por cuenta de los homicidios registrados en Medellín, Bello y Envigado. En estos violentos días se presentan desde hechos por intolerancia hasta represalias entre estructuras criminales, de acuerdo con los informes judiciales.

El primer asesinato de 2026 ocurrió en el barrio Carambolas, en la periferia nororiental de Medellín, donde en medio de una riña fue asesinado con machete Carlos Enrique Restrepo Sánchez, de 49 años.

Otro de los casos tuvo lugar en la calle 36 sur con la carrera 27G, detrás del hospital Manuel Uribe Ángel, de Envigado. Un hombre, el cual se comenzó a ver merodear por la zona desde los últimos días de 2025 fue asesinado con arma blanca por parte de otra persona, la cual escapó del sector sin dejar rastro.

Temas recomendados

Orden público
Homicidio
Asesinato
municipios
agresión
Antioquia
Ciudad Bolívar
Utilidad para la vida