Capturan a hombre de 65 años por, presuntamente, matar a golpes a su pareja en zona rural de Ciudad Bolívar

En la zona rural del municipio de Ciudad Bolívar, Suroeste antioqueño, más específicamente en la vereda Bolívar Arriba, un hombre de 49 años falleció, al parecer, después de ser atacado brutalmente por su pareja sentimental. Lea más: Él es Nicolás Maduro Guerra, alias El Príncipe, el hijo del dictador venezolano que se reúne con criminales en Medellín La comunidad fue la que alertó a las autoridades de tal acontecimiento. Paso seguido, la Policía llegó al lugar de los hechos donde capturó en flagrancia al presunto agresor,un sujeto de 65 años oriundo de Betulia, Antioquia.

La víctima fue identificada como Jhon Jairo Gutiérrez, quien a pesar de ser auxiliado por el Cuerpo de Bomberos del municipio y trasladado al hospital local, no resistió tras las graves heridas ocasionadas por los golpes que su supuesta pareja le habría propinado con un objeto contundente. De acuerdo con las primeras versiones,la relación que sostenían estos dos hombres estaba marcada por diferentes episodios de violencia física e intolerancia, lo que finalmente habría sido el detonante de tal crimen. Entérese: Riña en estación de Policía de Medellín terminó con una mujer trans quemada con aceite y aerosol Autoridades continúan con la investigación para determinar las causas exactas del homicidio y, también, los hechos que motivaron al señalado de ejecutarlo. El victimario fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación.

