¡Atención! Gobernación anuncia que no habrá cambios en estampillas para universidades en Antioquia

La Gobernación de Antioquia anunció este viernes que no incorporará en el estatuto de rentas los artículos que implementaban cambios en las estampillas del Politécnico Jaime Isaza Cadavid y la Institución Universitaria Digital de Antioquia.
La decisión fue informada por el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, quien, pese a defender la iniciativa, señaló que las fuentes de financiación de esas universidades se mantendrán intactas en ese proyecto de acuerdo.
En un duro pronunciamiento, Rendón señaló a los detractores de esa iniciativa de oponerse a las transformaciones que necesitan las universidades del departamento y planteó que deberán “rendirles cuentas” a los jóvenes estudiantes.
“La estampilla actual, que se conservará tal y como está, significa hoy incertidumbre y aumenta la brecha que tenemos: Área Metropolitana 86 % de la cobertura, mientras solo 9 % para los otros rincones del Departamento”, expresó Rendón.