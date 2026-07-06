Así engañaron a más de 1.000 personas con falsas agencias de viajes en Medellín

La Fiscalía General de la Nación judicializó a Ruthber Jhonaido Palacio Graciano, señalado como el presunto cabecilla de una organización delincuencial, y a Jorman Andrés Sepúlveda Palacio, por su presunta participación en una red dedicada a estafar a más de 1.000 personas en Medellín mediante la oferta de falsas membresías, bonos, descuentos y paquetes turísticos.
Según el ente investigador, la organización habría obtenido de manera fraudulenta más de 14.000 millones de pesos tras apropiarse de la información personal y financiera de las víctimas.
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