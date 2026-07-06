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Así engañaron a más de 1.000 personas con falsas agencias de viajes en Medellín

Ofrecían bonos, descuentos y viajes a bajo costo para captar a las víctimas, pero, según la Fiscalía, utilizaban esa estrategia para obtener sus datos personales, abrir productos financieros y realizar transacciones fraudulentas.

  • Capturan a dos presuntos integrantes de red que estafó a más de 1.000 personas en Antioquia. Foto: Fiscalía
    Capturan a dos presuntos integrantes de red que estafó a más de 1.000 personas en Antioquia. Foto: Fiscalía
  • Ofrecían bonos y viajes baratos, pero terminaban robando los datos bancarios de las más de 1.000 víctimas. Foto: Fiscalía
    Ofrecían bonos y viajes baratos, pero terminaban robando los datos bancarios de las más de 1.000 víctimas. Foto: Fiscalía
  • Fiscalía descubre red que usaba empresas fachada para cometer millonarias estafas en Medellín. Foto: Fiscalía
    Fiscalía descubre red que usaba empresas fachada para cometer millonarias estafas en Medellín. Foto: Fiscalía
El Colombiano
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hace 45 minutos
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La Fiscalía General de la Nación judicializó a Ruthber Jhonaido Palacio Graciano, señalado como el presunto cabecilla de una organización delincuencial, y a Jorman Andrés Sepúlveda Palacio, por su presunta participación en una red dedicada a estafar a más de 1.000 personas en Medellín mediante la oferta de falsas membresías, bonos, descuentos y paquetes turísticos.

Según el ente investigador, la organización habría obtenido de manera fraudulenta más de 14.000 millones de pesos tras apropiarse de la información personal y financiera de las víctimas.

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Los dos procesados hacían parte de una estructura criminal que operaba con un sofisticado esquema de engaño. Para esto, crearon varias empresas fachada que simulaban ser agencias de viajes legítimas, con oficinas, empleados e infraestructura comercial, con el fin de generar confianza entre los ciudadanos y facilitar las estafas.

Las evidencias recopiladas indican que los presuntos responsables buscaban a sus víctimas principalmente en centros comerciales, donde abordaban a adultos mayores, personas con limitaciones visuales o cognitivas y población en condición de vulnerabilidad.

Ofrecían bonos y viajes baratos, pero terminaban robando los datos bancarios de las más de 1.000 víctimas. Foto: Fiscalía
Ofrecían bonos y viajes baratos, pero terminaban robando los datos bancarios de las más de 1.000 víctimas. Foto: Fiscalía

Ahí les aseguraban que habían sido seleccionados para recibir bonos, descuentos exclusivos y planes turísticos preferenciales, invitándolos a acudir a las oficinas de las supuestas agencias para reclamar los beneficios.

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Una vez en las instalaciones, les solicitaban como requisito para acceder a las promociones entregar sus cédulas de ciudadanía, tarjetas bancarias y teléfonos celulares, bajo el argumento de verificar la información y validar los supuestos beneficios.

Mientras las víctimas eran atendidas por algunos integrantes de la organización, otros involucrados accedían a la información almacenada en los dispositivos móviles, obtenían datos personales y financieros, abrían productos bancarios a nombre de los afectados y realizaban transacciones fraudulentas para desviar el dinero hacia cuentas controladas por la estructura delincuencial.

Fiscalía descubre red que usaba empresas fachada para cometer millonarias estafas en Medellín. Foto: Fiscalía
Fiscalía descubre red que usaba empresas fachada para cometer millonarias estafas en Medellín. Foto: Fiscalía

La Fiscalía sostiene que, mediante este mecanismo, la organización logró engañar a más de mil personas, obteniendo un millonario beneficio económico que supera los 14.000 millones de pesos.

Como parte de la investigación, el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) realizó 15 diligencias de allanamiento y registro en Medellín y La Ceja (Antioquia), así como en Manizales (Caldas). Durante los operativos fueron incautados discos duros, computadores, teléfonos celulares, bases de datos y otros elementos que serán analizados dentro del proceso judicial.

Con base en las pruebas recopiladas, una fiscal de la Estructura de Apoyo (EDA) de la Seccional Medellín presentó a los dos capturados ante un juez de control de garantías y les imputó los delitos de concierto para delinquir agravado con fines de estafa, estafa agravada en la modalidad de masa, acceso abusivo a sistema informático y violación de datos personales agravada.

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Ninguno de los procesados aceptó los cargos. En cuanto a las medidas de aseguramiento, Ruthber Jhonaido Palacio Graciano fue enviado a establecimiento carcelario, mientras que Jorman Andrés Sepúlveda Palacio deberá permanecer privado de la libertad en su lugar de residencia. Esta última decisión fue apelada por la Fiscalía, que busca que también sea cobijado con detención en centro penitenciario.

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