MinSalud reconoce retrasos en obras de CAPS en La Guajira y giro de $16.000 millones

El Ministerio de Salud confirmó el retraso en las obras de 25 centros de atención primaria en salud (CAPS) en La Guajira, que estuvieron a cargo de la Empresa Nacional Promotora de Desarrollo Territorial (Enterritorio) con recursos de esa cartera. Esos proyectos no se han terminado y, en algunos casos, están abandonadas. Le puede interesar: El plan con el que Petro ha impuesto la reforma a la salud sin el Congreso. Vale recordar que la representante a la Cámara Catherine Juvinao y el exministro de Salud, Alejandro Gaviria, denunciaron que la inversión que hizo el ministerio en CAPS en ese departamento terminó en un “contrato fallido” de $82.000 millones. Según sostuvieron, quedó en “un reguero de obras inconclusas, contratistas cuestionados y miles de millones de pesos embolatados”.

El reporte publicado en redes sociales señaló que en abril de 2024 el Minsalud firmó un contrato con Enterritorio —dependencia del Ministerio de Hacienda— para la estructuración de 25 centros de atención, que iban a beneficiar a casi 400.000 personas del departamento de La Guajira en 10 municipios: Albania, Barrancas, Dibulla, Fonseca, Manaure, Maicao, San Juan del Cesar, Ríohacha, Uribia y Urumita.

Sin embargo, expresaron que “dos años después, los CAPS no aparecen. Hay 12 proyectos que están en 0 % de ejecución y otros nueve que llegaron a un raquítico 8 %. Otros cuatro proyectos ni siquiera llegaron a la firma del contrato para iniciar”. Ante esto, el ministerio expresó que “ante los hallazgos de posibles incumplimientos” sancionó y se declaró el incumplimiento a Enterritorio y que se impuso una sanción de $1.640.589.440. Esa decisión quedó en firme con la Resolución 1967 de 2025.

Según esa entidad, Enterritorio pagó la sanción impuesta el 24 de octubre de 2025, a través del tiket 24047 por valor mencionado.

Por otro lado, habló de “evidentes retrasos e incumplimientos” de las obras de los 25 CAPS, por lo cual —además de confirmar la denuncia de Juvinao y Gaviria— no prorrogaron el contrato interadministrativo, pues Enterritorio solicitaba extenderlo por un periodo de 18 meses adicionales al plazo inicialmente convenido. En ese sentido, el contrato terminó el 14 de noviembre de 2025. Desde entonces, el Minsalud aseguró que le ha solicitado a Enterritorio y a la fiducia del contrato (Fiducoldex) devolver los recursos girados para ese contrato, no realizar giros adicionales a favor de esa empresa estatal o de terceros contratistas y proceder a la liquidación del contrato de fiducia mercantil y del contrato interadministrativo.

Finalmente, la cartera de salud reconoció que hizo un giro de $16.000 millones, el cual se hizo “a la fiducia, no a los contratistas” y que serán devueltos por parte de la fiducia al tesoro nacional por la “liquidación del contrato que se encuentra en proceso”. Sobre esto, la congresista Catherine Juvinao expresó que esos recursos “están embolatados” y que el ministro Guillermo Jaramillo “aún tiene mucho qué responder”, pues la sentencia T-302 cobija a los municipios de Maicao, Uribia, Manaure y Riohacha.