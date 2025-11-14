¿Va a viajar este puente festivo por carretera? Pilas con los puntos críticos en las vías de Antioquia

En Antioquia hay 23 frentes de trabajo activos en los cuales cuadrillas de obreros dotados de maquinaria amarilla a su disposición tratan de mantener las vías despejadas, con el fin de que haya buena movilidad. Pero de todas maneras se trata de tramos en los cuales quienes salgan a pasear durante el puente festivo que comienza deben tener cuidado si acaso deciden transitarlos bien porque en ellos se presentan emergencias ocasionadas por la actual temporada invernal o porque adolecen de daños estructurales. Los expertos en temas de ingeniería denominan a estos últimos como puntos críticos. Pero reiterando lo dicho, en común tienen la necesidad de transitar con precaución.

De acuerdo con la Secretaría de Infraestructura Física, adscrita a la Gobernación, son doce los puntos donde se está trabajando por emergencias presentadas: en la subregión del Suroeste están los de Bolombolo – Venecia, Puente Iglesias (Ruta 25B)-Marsella-Fredonia, Remolino-Hispania-Puerto Boy-La Bodega-Andes-Jardín-Alto de Ventanas, Betulia-Urrao y Concordia-La Quiebra-Betulia.

En el Occidente están el tramo Frontino-La Herradura-La Balsa y Uramita-Peque, mientras que en el Oriente figuran los de Abejorral-Pantanillo-El Oro y Granada-El Choco-San Carlos. En el Nordeste el único punto para tener cuidado al transitar, según la información disponible este viernes 14 de noviembre en la tarde, es Molino Viejo-Santo Domingo, y en la subregión del Norte están los tramos Campamento-Anorí y Angostura–Yarumal.

Mientras tanto, los puntos críticos identificados son: en el Suroeste, Bolombolo-Venecia, Nendo-Mandé Vásquez Nuevo (Urrao) y Bolívar-Samaria-El Chaquiro; en el Occidente, La Miserenga (Cruce Ruta 62)-Ebéjico-Sevilla-Heliconia-Alto del Chuscal y Alto del Chuscal-Armenia-Titiribí; en el Oriente, Santo Domingo Savio-Piedras Blancas (Guarne), Santa Ana-La Bodega (Granada) y San Luis-El Chocó.

Así mismo, en el Norte está el tramo Guadalupe-Río Arriba; en Urabá, Arboletes-El Tambito, y en el Bajo Cauca, El Bagre-Puerto Claver.

La secretaría de Infraestructura recordó que, con ocasión del puente y para facilitar el acceso de los paseantes hacia sus sitios de destino, existe restricción general para el tránsito de vehículos con peso igual o superior a 3,4 toneladas el sábado 15 de noviembre, de 6:00 a.m. a 3:00 p.m., y el lunes 17 de noviembre de 10:00 a.m. a 11:00 p.m.

También, de manera particular por el puente Puente Iglesias está prohibido que pasen carros con peso superior a 17 toneladas. Por este carreteable solo se permite la circulación de automotores de categoría I y II, es decir automóviles, camperos, camionetas, microbuses con ejes de llanta sencilla, buses, busetas, microbuses con eje trasero de doble llanta y camiones de dos ejes; la vía alterna para los vehículos pesados tipo camión superiores a 17 toneladas es Medellín-Bolombolo-Santa Fe de Antioquia-La Pintada.

Por otra parte, la Gobernación indicó que el Túnel de Oriente tendrá tránsito unidireccional en sentido Rionegro-Medellín el domingo y lunes entre las 5:00 p.m. y las 9:00 p.m.

Además, esos mismos días habrá ciclovía en Las Palmas y por este motivo entre las 5:30 a.m. y las 12:00 m. solo habrá circulación por el carril izquierdo de la calzada de ascenso.

Igualmente, el 16 y 17 de noviembre (domingo y lunes) habrá reversible desde el sector Camilo C, por el kilómetro 81+700 hasta el 94+800 de la vía La Mansa-Primavera, entre las 3:00 p.m. y las 6:00 p.m.