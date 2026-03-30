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EPM advierte afectaciones en el servicio de gas por cierre de vía en el Suroeste antioqueño

El cierre se dio tras un deslizamiento de tierra por una falla geológica en la zona.

  • La Secretaría de Infraestructura de Antioquia ya adelanta acciones para contener la novedad y reabrir el paso lo más pronto posible. FOTO GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
    La Secretaría de Infraestructura de Antioquia ya adelanta acciones para contener la novedad y reabrir el paso lo más pronto posible. FOTO GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
El Colombiano
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hace 2 horas
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Tras dos días del cierre en la vía entre los municipios de Concordia y Betulia, Suroeste antioqueño, en el sector Majagual, producto de una falla geológica de grandes proporciones, EPM anunció que el servicio de gas para los pueblos de Betulia y Urrao se vería comprometido.

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Así lo oficializó a través de sus redes sociales, donde indicó que en las próximas horas podrían presentarse afectaciones.

“Informamos que debido al cierre total de la vía Concordia – Betulia en el sector Majagual, se prevé que el servicio de gas natural se vea afectado en las próximas horas en los municipios de Betulia y Urrao, ubicados en el Suroeste antioqueño. Este aviso preventivo tiene como propósito mantener a los residentes y comercios informados sobre esta situación. Adicionalmente, estamos analizando posibles rutas alternas para llegar con este energético a los municipios afectados”, escribió EPM en su cuenta de X.

A su vez, precisó que ante cualquier duda sobre el tema, está disponible la Línea de Atención al Cliente (604) 44 44 115.

Cabe recordar que el incidente fue confirmado por la Secretaría de Infraestructura de Antioquia hacia las 11:15 de la mañana del pasado sábado 28 de marzo. Desde la entidad no solo se hizo un llamado a los habitantes y transeúntes a tomar precauciones, sino a utilizar vías alternas.

La Secretaría añadió que para los conductores que necesiten desplazarse hacia los municipios de Betulia y Urrao la recomendación es tomar la vía Santa Fe de Antioquia - La Usa - Caicedo - Urrao - Betulia, Cangrejo - Altamira - Betulia o Urrao o la vía entre el corregimiento de Bolombolo (Venecia) y el municipio de Concordia.

¿Qué fue lo que pasó?

De acuerdo con Juan Gómez, subsecretario Operativo de Infraestructura de Antioquia, en el punto se realizó una visita técnica con expertos en geotecnia y geología para analizar los daños.

“En la visita se pudo evidenciar que estas grietas obedecen a la reactivación de un movimiento en masa, el cual ya venía siendo analizado por la Secretaría de Infraestructura Física debido al daño que se presentó en un muro construido años anteriores. Los profesionales que asistieron al sitio pudieron identificar riesgo en una vivienda que ya fue evacuada por el Comité de Gestión de Riesgo del municipio de Concordia”, dijo.

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Simultáneamente, añadió que el cierre es total para vehículos y transeúntes, pues el riesgo en la zona es alto y el movimiento en masa es de gran magnitud, según especialistas. Incluso, en dicho tramo ya se reportaron pérdidas totales de banca y depósito de material de derrumbe.

Finalmente, la Gobernación recomendó a los viajeros estar atentos a los canales de comunicación oficiales, ahora más en época de Semana Santa, para atender las indicaciones y conocer cuándo se reabrirá este corredor.

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