Envigado capacitará a centros de estética para dar primeros auxilios psicológicos

Las peluquerías, las barberías –en fin– los centros de belleza en general tal vez sean de los pocos espacios que el afán de la modernidad no ha logrado conquistar. Allí todavía clientes y barberos o estilistas pasan juntos un tiempo “sagrado” donde el bienestar es lo único que importa. Y por ese mismo respeto del tiempo es que entre estos profesionales de la estética personal y su clientela se dan muchas veces charlas honestas, amenas y hasta catárticas que habitualmente inician con un “qué contás de nuevo” y con una respuesta habitual: “Hummm, si le contara...”. Lea más: Parques Biblioteca en Medellín están teniendo nuevos usos: incluso refugio para mujeres víctimas Es más, me atrevería a decir que –aparte de los curas, los trabajadores sexuales y los profesionales de la salud mental– quienes más secretos y conversaciones francas han tenido con sus clientes son justamente los barberos y los estilistas. Evidencia, no tengo. Dudas, tampoco. Justamente aprovechando este vínculo, la Secretaría de Salud de Envigado lanzó la estrategia Aliados del Alma. Esta surge tras analizar la sugerencia de fortalecer programas en salud mental por parte de la neuróloga Vanessa Benjumea. “Si uno analiza, las personas casi no tenemos tiempo para realizar las cosas cotidianas, mucho menos para ir al psicólogo. Pero siempre sacamos un tiempo para ir a las peluquerías, a las barberías o a arreglarse las uñas, y habitualmente siempre se va al mismo sitio o se pide que a uno lo atienda la misma persona. Entonces vimos que estos barberos o estilistas pueden ser unos aliados que podemos capacitar para que se conviertan en espacios de contención y escucha activa en temas de salud mental”, explicó Salomé Londoño, secretaria de Salud.

¿Qué es Aliados del Alma?

La idea del programa es que estos profesionales, al notar si alguno de sus clientes está presentando un problema en salud mental, tengan las herramientas para saber orientarlos hacia las diferentes estrategias con que cuenta la Alcaldía de Envigado para atenderles, como son el centro de salud mental, la orientación de las adicciones y la línea de salud mental, entre otras.

Para ello, estos trabajadores tendrán cinco ciclos formativos en temas como primeros auxilios psicológicos, factores de riesgo y factores protectores en salud mental, prevención del consumo de sustancias psicoactivas, habilidades para la vida, ruta de atención en salud mental y prevención del suicidio. “Y adicional nosotros tenemos una línea que funciona las 24 horas del día, los 7 días de la semana, en caso de que estas personas necesiten también como un apoyo de manera inmediata o directa. Ojo, no pretendemos con este programa que ellos se vuelvan psicólogos, psiquiatras o especialistas en salud mental. Sí buscamos generar unos espacios de primeros auxilios psicológicos o que simplemente cuando estén con un usuario que les cuenta alguna problemática sepan cómo orientarlos de la mejor manera”, añadió Londoño. Aliados del Alma podría ser un programa revolucionario teniendo en cuenta que la demanda de atención en salud mental en Envigado está al alza. Según detallaron desde la Alcaldía, en el Plan de Desarrollo estaban contempladas 33.000 atenciones en este tema, pero no más el año pasado se dieron 67.000 atenciones a casi 56.000 envigadeños. “Por eso, con Aliados del Alma queremos lograr impactar a la mayor cantidad de establecimientos y que cada vez más muchos más de ellos se sumen para también tener más cubierta a nuestra población”, detalló Londoño.

Negocios que se suman