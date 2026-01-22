Tráfico de especies no cesa en Antioquia: en una caja de cartón encontraron diez pichones de lora frentiamarilla

La crueldad contra la fauna nativa volvió a mostrar su peor cara en Antioquia esta semana. Al interior de una caja de cartón, sin ventilación y en condiciones precarias, fueron hallados diez pichones de lora frentiamarilla (Amazona ochrocephala) que eran transportados ilegalmente en un bus de servicio público interdepartamental. El hallazgo se produjo en la madrugada del 21 de enero, en medio de un operativo de control adelantado por la PolicÍa Nacional sobre la autopista MedellÍn–Bogotá, en jurisdicción del municipio de Guarne.

Las aves, que tendrían entre una semana y un mes de nacidas, fueron trasladadas de inmediato al Centro de Atención y Valoración de Fauna Silvestre (CAV) de Cornare, donde ingresaron en delicado estado de salud. Durante la valoración clínica, el equipo veterinario evidenció signos de deshidratación severa, lesiones cutáneas, dolor, malnutrición e hipoglicemia, consecuencias directas de las malas condiciones de transporte y alimentación a las que fueron sometidas.

Debido a su corta edad y a las condiciones en las que fueron encontrados, los pichones iniciaron un proceso especializado de crianza y rehabilitación bajo el cuidado permanente del equipo interdisciplinario del CAV, con el objetivo de garantizar su recuperación física y comportamental. El propósito de este proceso es que, una vez se cumplan las condiciones necesarias, las aves puedan ser devueltas a su hábitat natural.

La lora frentiamarilla es una de las especies más afectadas por el tráfico ilegal en el país, principalmente por sus colores llamativos y su capacidad para imitar sonidos, características que la convierten en una de las aves que más son tenidas en cautiverio, a costa del sufrimiento animal y del impacto sobre la biodiversidad.

De las 55 especies de loros que existen en el país, 10 están en peligro de extinción, según la Fundación ProAves. La mayoría de las aves puestas en cautiverio terminan mutiladas con sus las alas cortadas y encerradas en jaulas para impedir que escapen.

El encierro causa en las loras daños irreparables, como el sobrecrecimiento de uñas, deformación en los huesos de sus dedos y enfermedad metabólica que provoca masas en su rostro. La cruedad, en los casos de tráfico y cautiverio de loras es mayor, teniendo en cuenta que es una especie que puede llegar a vivir hasta 70 u 80 años, en casos extremos, por lo que estar en cautiverio es someterlas a un interminable estado de extremo dolor.

Cornare hizo un llamado a la ciudadanía para rechazar el tráfico ilegal de fauna silvestre y a denunciar oportunamente estos hechos o cualquiera que atente contra los animales silvestres a la línea de atención de emergencias 3217811388.

