Gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, celebró freno a la emergencia económica

La Corte Constitucional de Colombia ordenó este jueves 29 de enero de 2026 la suspensión provisional del Decreto Legislativo 1390 de 22 de diciembre de 2025, con el que el presidente Gustavo Petro declaró el estado de emergencia económica y social para cubrir un déficit presupuestario de 16,3 billones de pesos en 2026. La medida cautelar fue aprobada por seis votos contra dos y deja sin efectos, de momento, los decretos tributarios asociados a la emergencia mientras el alto tribunal adopta una decisión de fondo prevista para las próximas semanas.
En Antioquia, la decisión de la Corte ha sido leída como un espaldarazo institucional a la postura del gobernador Andrés Julián Rendón, quien desde mediados de enero había anunciado que el departamento no aplicaría las medidas tributarias derivadas de la emergencia económica, invocando la excepción de inconstitucionalidad y a la espera precisamente de un pronunciamiento del tribunal.