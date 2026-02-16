Los votos de los grupos religiosos en Antioquia no son un milagro

La campaña para las elecciones legislativas del próximo 8 de marzo no se hace solo en la calle, en los paraderos de buses y en los semáforos donde se reparten volantes. Tampoco solamente en reuniones privadas y almuerzos entre políticos poderosos e influyentes. La batalla se libra también en las iglesias, en los templos y en los grupos de oración. De la mano de cristos crucificados o rosarios. La política en nombre de Dios. Los políticos de Dios. La política como Dios manda. “Necesitamos gente de Dios en el Congreso”, responden en las entrevistas. Puede leer: Sí hay de dónde escoger: guía de candidatos al Senado cuya trayectoria los respalda para este 8 de marzo En las pasadas elecciones legislativas, hace cuatro años, en Antioquia fue sorpresa que una pareja de novatos políticos quedara elegida para el Congreso: en ese entonces los nombres de Mauricio Giraldo y Luis Miguel López eran desconocidos para la mayoría de antioqueños, excepto para los miembros de Lazos de Amor Mariano, una comunidad católica que empezó en Medellín como un grupo de oración de jóvenes y que ahora cuenta con cerca de 200 sedes en Colombia y 20 en otros países.

Mauricio Giraldo y Luis Miguel López. Foto: cortesía

En su primera experiencia política, Giraldo sacó 105.690 votos y López, 49.237. Un año más tarde, en 2023, la comunidad logró poner un representante también en el Concejo de Medellín con Brisvani Arenas, y a otro en la Asamblea de Antioquia, Walter Arias.

Walter Arias. Foto: cortesía

Se trata de logros conseguidos a punta de un discurso sobre la “defensa de la familia” y los “valores de la iglesia”. Una oposición, sin matices, al aborto, la eutanasia, a familias “no tradicionales”, a la diversidad sexual, a la legalización de drogas y hasta al consumo de licor o de reguetón, entre otras cosas. En tiempos donde los políticos hablan de hacer acuerdos y mover sus líneas para conquistar nuevos votantes, ellos mismos se consideran radicales. No tienen por qué suavizarse: el discurso les ha funcionado y cada vez tienen más fuerza. Su candidato al Senado esta vez, Johnnatan Tamayo, tiene siete candidatos a la Cámara en la misma cantidad de departamentos y Luis Miguel López, que hace cuatro años tenía el puesto número 10 de la lista del Partido Conservador en Antioquia, ahora tiene el número uno.

Son los nuevos consentidos del Partido Conservador en el departamento: tienen votos que son, sobre todo, fieles, con proyección de crecimiento y, aunque son polémicos y dan de qué hablar en los temas relacionados a las libertades individuales, no tienen, al menos por ahora, denuncias de corrupción o clientelismo. Son herméticos, disciplinados, apasionados y fervorosos, no solo con la Virgen María sino en sus convicciones políticas, dicen quienes han trabajado de cerca con ellos. Así son los políticos del grupo, pero también sus electores, que son fieles en la fe y en el voto. En los grupos de oración, pero también en los WhatsApp de política o en los videos de YouTube o en los comentarios de Instagram. “En los grupos de oración cada viernes se hace el proselitismo, la invitación, para acompañar a los candidatos de la causa”, cuenta uno de los miembros. Le puede interesar: A tres meses de las elecciones legislativas: así se acomodaron las listas para el Congreso 2026

Por eso fue una sorpresa que para estas elecciones hubieran tenido cambios en sus candidatos en Antioquia, a pesar del aparente éxito de López y Giraldo en este periodo. Si bien López repetirá aspiración a la Cámara, Giraldo ya no es el candidato “oficial” de la comunidad, y el puesto se lo dieron a Johnnatan Tamayo, un abogado y politólogo que en 2019 fue candidato al Concejo de Medellín donde apenas consiguió 5.000 votos. Luego de eso, Tamayo se fue a trabajar de cerca con el equipo político del también conservador Germán Blanco, y más tarde llegó a hacer política con la comunidad de los marianos como asesor de López. Las razones por las que “bajaron” a Giraldo, después de haber sacado más de 100.000 votos hace cuatro años, no están claras. De nuevo, es un grupo hermético que además tiene como fundamento, la “unión”. De hecho, “Unión Familia” es el nombre que tiene la franquicia política de la comunidad religiosa. Lo único que se sabe es que la “Asamblea de los 8”, el grupo de religiosos católicos que toma todas las decisiones del movimiento le bajó el pulgar.

Ni siquiera haber ocupado la presidencia de la Comisión Segunda del Senado (aún siendo de oposición al Gobierno) o promover los valores del movimiento católico en el Congreso ni tener el apoyo de buena parte de los miembros de la comunidad o de decenas de empresarios de Granada y del Oriente antioqueño, que además están regados por el país, le valió para seguir siendo la cara visible de los marianos. Sin embargo, Giraldo no desistió de sus aspiraciones políticas y se lanzó por su cuenta con el número 57 de la lista del Conservador. Miembros del grupo religioso dicen que perciben que cerca del 60% de los miembros siguen apoyando a Giraldo, aunque no sea el oficial, mientas que el 40% va con Tamayo. En medio de esta división el que salió mejor librado, al menos electoralmente, fue Luis Miguel López, que quedó ya no con uno sino con dos candidatos al Senado apoyándolo. De hecho, a él, que fue incluso más visible mediáticamente que Giraldo durante estos cuatro años, le ofrecieron la candidatura al Senado pero la rechazó. La ambición no es precisamente un valor cristiano. Puede leer: “Ministros nos ofrecieron entidades, pero nosotros no aceptamos cuotas burocráticas”: senador Manuel Virgüez

Partido Mira: todos los huevos en la misma canasta

Aunque son hoy en día el grupo político religioso más fuerte, los marianos no son los únicos que acuden a la fe para llenar las urnas. En Colombia el partido Mira, fundado por los pastores cristianos de la Iglesia de Dios Ministerial de Jesucristo Internacional, ya cumple 25 años eligiendo a sus representantes por todo el país. Si bien Antioquia, históricamente ligada a la iglesia católica, no es un fortín, tampoco tiene una cifra despreciable de fieles dispuesto a marcar en los tarjetones electorales las caras de sus pastores y referentes espirituales.

En el departamento el Mira se unió políticamente con el Nuevo Liberalismo y el partido Dignidad y Compromiso para armar una única lista a la Cámara de Representantes que una a los tres partidos que, por separado, seguramente no superarían el umbral. Esa unión le ha valido sendas críticas al Nuevo Liberalismo y al movimiento político de Sergio Fajardo (Dignidad y Compromiso) por quienes consideran que se aliaron con unos “radicales religiosos”, “antiderechos” o “machistas”. Sin embargo, han defendido la unión argumentando que su propósito es meramente pragmático, que no representa una unión de ideas y que la línea roja que tuvieron para juntarse fue que ninguno tuviera denuncias de corrupción.

Marcela Eusse. Foto: redes sociales @marcela_eusse_

Pues bien, lo que parece más llamativo es que el Nuevo Liberalismo y Dignidad y Compromiso hayan asumido semejante riesgo político solo por una única candidata en Antioquia, pues en la lista de 17 candidatos a la Cámara que los tres partidos llamaron Coalición Ahora Colombia, solo hay una representante del Mira: Marcela Eusse, que tiene el número 103. Esta es la primera experiencia política de esta fisioterapeuta en la que el Mira puso todas las apuestas del departamento. Según otros candidatos de la misma coalición, Eusse puede llegar a sacar hasta 20.000 votos y jalonar a la coalición a que supere el umbral. Se tienen fe.

Bloque de preguntas y respuestas