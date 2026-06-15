Disidencias de las Farc están a la ofensiva en Antioquia en plena época electoral

Las disidencias de las Farc están protagonizando una peligrosa arremetida en Antioquia. Durante el último mes, y en plena época de elecciones, múltiples acciones terroristas han sembrado la zozobra entre los habitantes de distintos municipios. En medio de una guerra por controlar el territorio, varias estructuras bajo la sombrilla del Estado Mayor de Bloques y Frente (Embf) han emprendido una ofensiva violenta contra la Fuerza Pública y otros grupos rivales, la cual también ha dejado víctimas entre la población civil. Lea más: MinDefensa entrega detalles de la captura de alias Chalá: “El Frente 36 está cada vez más fragmentado” Una de las disputas más complejas tiene como teatro las subregiones del Bajo Cauca y el Nordeste antioqueño, claves por las rentas asociadas a la minería ilegal y el narcotráfico. Allí, el Frente 4, liderado por alias Jhon Fiera y que también tiene presencia en otros municipios de Bolívar, ha emprendido numerosas acciones para intimidar a la población.

La más reciente ocurrió en Remedios, donde integrantes de esa estructura incursionaron en una finca el pasado sábado 6 de junio y retuvieron y asesinaron a cuatro personas. Además de quemar una finca y pintar grafitis intimidatorios, la agrupación registró en fotos a las personas retenidas poco antes de que fueran ejecutadas. Posteriormente publicó un video en el que se atribuyó la acción y aseguró que el ataque estaba dirigido contra el Clan del Golfo. Otra estructura del Embf que está en expansión, y que le disputa terreno al Clan del Golfo, es el Frente 36, que en semanas recientes estuvo nuevamente bajo el ojo de la Fuerza Pública por estar implicado en el asesinato del joven estudiante y periodista Mateo Pérez, quien realizaba labores de reportería para entender la crisis humanitaria que atraviesa el municipio de Briceño, en el Norte de Antioquia. El crimen del joven fue atribuido a hombres bajo las órdenes de otro líder de las disidencias, identificado como alias Víctor Chalá, quien fue detenido durante la noche del pasado viernes cuando intentaba huir hacia Caquetá en una Toyota blindada.