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Disidencias de las Farc están a la ofensiva en Antioquia en plena época electoral

En varios municipios de Antioquia, las estructuras bajo la sombrilla del Estado Mayor de Bloques y Frente (Embf) han emprendido una arremetida armada contra sus rivales. ¿Qué se están disputando?

  • Grafiti intimidatorio de las disidencias de las Farc en el Norte antioqueño. FOTO Camilo Suárez.
    Grafiti intimidatorio de las disidencias de las Farc en el Norte antioqueño. FOTO Camilo Suárez.
El Colombiano
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hace 11 minutos
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Las disidencias de las Farc están protagonizando una peligrosa arremetida en Antioquia. Durante el último mes, y en plena época de elecciones, múltiples acciones terroristas han sembrado la zozobra entre los habitantes de distintos municipios.

En medio de una guerra por controlar el territorio, varias estructuras bajo la sombrilla del Estado Mayor de Bloques y Frente (Embf) han emprendido una ofensiva violenta contra la Fuerza Pública y otros grupos rivales, la cual también ha dejado víctimas entre la población civil.

Lea más: MinDefensa entrega detalles de la captura de alias Chalá: “El Frente 36 está cada vez más fragmentado”

Una de las disputas más complejas tiene como teatro las subregiones del Bajo Cauca y el Nordeste antioqueño, claves por las rentas asociadas a la minería ilegal y el narcotráfico. Allí, el Frente 4, liderado por alias Jhon Fiera y que también tiene presencia en otros municipios de Bolívar, ha emprendido numerosas acciones para intimidar a la población.

InfogrÃ¡fico
Disidencias de las Farc están a la ofensiva en Antioquia en plena época electoral

La más reciente ocurrió en Remedios, donde integrantes de esa estructura incursionaron en una finca el pasado sábado 6 de junio y retuvieron y asesinaron a cuatro personas.

Además de quemar una finca y pintar grafitis intimidatorios, la agrupación registró en fotos a las personas retenidas poco antes de que fueran ejecutadas. Posteriormente publicó un video en el que se atribuyó la acción y aseguró que el ataque estaba dirigido contra el Clan del Golfo.

Otra estructura del Embf que está en expansión, y que le disputa terreno al Clan del Golfo, es el Frente 36, que en semanas recientes estuvo nuevamente bajo el ojo de la Fuerza Pública por estar implicado en el asesinato del joven estudiante y periodista Mateo Pérez, quien realizaba labores de reportería para entender la crisis humanitaria que atraviesa el municipio de Briceño, en el Norte de Antioquia.

El crimen del joven fue atribuido a hombres bajo las órdenes de otro líder de las disidencias, identificado como alias Víctor Chalá, quien fue detenido durante la noche del pasado viernes cuando intentaba huir hacia Caquetá en una Toyota blindada.

El ministro de Defensa, Pedró Sánchez, confirmó poco después del operativo que alias Chalá, pese a tener un prontuario sobre todo en los departamentos de Tolima y Huila, había terminado instalándose en Antioquia como parte de una estrategia de fortalecimiento de esa agrupación.

Según explicó el funcionario, a principios de este año, Chalá recibió instrucciones de alias Calarcá para asumir el mando de una comisión armada del Frente 36.

“En este rol se habría enfocado en la instrucción y adiestramiento de criminales para el uso de drones y su acondicionamiento con explosivos, con el fin de atentar no solamente contra la Fuerza Pública, sino también contra otras estructuras criminales y la población civil”, explicó Sánchez, sosteniendo que en todo el departamento avanza desde agosto de 2025 una estrategia bautizada como San Martín, enfocada en perseguir objetivos de alto valor estratégico de esa agrupación.

La mejora en esas capacidades para el manejo de drones explica múltiples atentados contra la Fuerza Pública y hasta civiles que han ocurrido en los últimos meses, los cuales han mostrado cómo las disidencias tienen finanzas boyantes y avanzadas capacidades militares.

Entérese: Revelan las identidades de los otros cinco capturados junto a alias Chalá en Tolima

A raíz de esta situación, la Fuerza Pública ha señalado tener información de que las disidencias han retomado incluso un viejo proyecto de abrir un nuevo frente en Antioquia, identificado como el Frente 5, que antes de la captura de Chalá se presumía sería liderado por alias Primo Gay.

Además de esos planes en el territorio, desde la Gobernación de Antioquia se señaló a las disidencias de estar también presionando a la ciudadanía en los municipios en los que tienen presencia, presuntamente para incidir en los resultados de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales.

La denuncia recayó sobre el Frente 36, que según el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, estaría citando de forma obligatoria a campesinos a reuniones para discutir el tema electoral.

“El Frente 36 de las Farc está de nuevo, abiertamente, constriñendo o pretendiendo hacerlo, a la población en municipios como Angostura y Campamento, donde están haciendo reuniones y obligando a la gente a revertir el resultado electoral de primera vuelta, so pena de atenerse a las amenazas que ellos mismos han expuesto”, denunció el mandatario seccional.

Rendón además hizo un llamado a la Fuerza Pública a redoblar sus operaciones y evitar que los grupos armados ilegales incidan en la jornada de este fin de semana.

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