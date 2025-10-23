Se recrudece la crisis humanitaria en Antioquia: hay cinco municipios con desplazamientos activos

La crítica situación de violencia en Antioquia tiene afectados a los municipios de Anorí, El Bagre, Valdivia, Tarazá y Briceño, en este último más de 2.150 personas de 23 veredas tuvieron que abandonar sus hogares debido a las confrontaciones entre el Clan del Golfo, el ELN y las disidencias de las Farc.
En el caso de municipios como Anorí, la cifra de desplazados ya alcanza las 322 personas, en Tarazá llega a 138, en El Bagre a 83 y en Valdivia a 65. La situación se ha agravado con el paso de los días y ya son varias las entidades y organizaciones humanitarias que han pedido la intervención inmediata del Gobierno Nacional ante esta escalada violenta.