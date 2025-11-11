Inició el desmonte de parte de la tribuna del estadio de Rionegro

La Alcaldía de Rionegro anunció el retiro de la estructura metálica y la cubierta de la tribuna occidental del icónico estadio Alberto Grisales de este municipio.

Según detalló la administración local –por medio del Instituto de Educación Física, Deporte y Recreación (IMER)– esta medida busca garantizar la seguridad de los usuarios y avanzar hacia una recuperación integral del emblemático escenario deportivo.

Según se detalló, durante las visitas técnicas de inspección a diferentes escenarios deportivos como el Estadio Alberto Grisales, se identificó puntualmente en este la necesidad de intervenir la tribuna occidental.

Las inspecciones evidenciaron afectaciones estructurales en las graderías, presencia de humedades generalizadas y deterioro en la cubierta, lo que llevó a implementar medidas preventivas como cierres parciales y restricciones de acceso desde abril de 2023, con el objetivo de salvaguardar la integridad de los usuarios.

Si bien dicho proceso había dado inicio en 2022, a raíz de las recomendaciones y conceptos emitidos por el Ministerio del Deporte, la Subsecretaría de Gestión del Riesgo y el IMER, el punto culmen del proceso arrancó con el retiro de la estructura metálica y cubierta de la tribuna occidental.

“Este procedimiento permite avanzar hacia una recuperación responsable y planificada del espacio, asegurando que las futuras adecuaciones respondan a estándares técnicos y de calidad que dignifiquen la experiencia deportiva y recreativa en el municipio”, añadió la Alcaldía en un comunicado.