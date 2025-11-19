En video | Tumbaron tres viviendas en Abejorral, Antioquia, que eran usadas como plazas de vicio

Los habitantes del barrio Calibío y el sector La 80, del municipio de Abejorral, ya pueden estar un poco más tranquilos. Todo porque las autoridades tumbaron tres de las viviendas que representaban toda clase de riesgo para la seguridad, puesto que allí operaban plazas de vicio y sitios de hurto y de golpizas que comprometían la seguridad dentro de esta localidad del Oriente antioqueño. La demolición de estos predios se hizo con la presencia del gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, con el fin de recuperarlos, ya que estos se encontraban abandonados y fueron ocupados por los criminales, convirtiéndolos en puntos estratégicos para materializar sus hechos delictivos, siendo el primero de ellos la venta de estupefacientes y el consumo de los mismos.

Una de estas viviendas era ocupada por un consumidor de estupefacientes y, de acuerdo con las autoridades, este fue tomado por los criminales para el expendio. Así mismo, otra de las propiedades, que estaba estratégicamente ubicada en una esquina, se usaba como punto para asaltar a quienes pasaban por allí o para agredir físicamente a los enemigos que se aventuraban a cruzar por este sector. Entérese: Laboratorios de droga en las goteras de Medellín: hallaron 13 en el último año “Yo le he dicho a los alcaldes que me permitan actuar en materia de seguridad y que no es sino que ellos nos señalen un foco de inseguridad, que nos lo reporten para demolerlo. Foco de inseguridad que nos reporten, sitio donde se consumen estupefacientes que nos reporten, hacemos el trámite para demolerlo”, expresó el gobernador Rendón.

De acuerdo con la Gobernación de Antioquia, las tres viviendas tenían en común que se encontraban en estado de abandono prolongado, con deterioro estructural y con riesgos sanitarios y ambientales debido a la acumulación de basura, malos olores, presencia de roedores, maleza y el uso de estos mismos espacios para realizar las necesidades fisiológicas de quienes consumían estupefacientes en estas propiedades. Le puede interesar: ¡Qué descaro! A menos de hora y media del centro de poder regional en Medellín, hallaron laboratorio de coca Incluso una de las viveindas estaba abandonada porque presentaba problemas estructurales por cuenta de que estaba al lado de una quebrada con riesgo de movimiento de masa, situación que no le importó a los criminales para tomarla para sus actividades delictivas.

El alcalde de Abejorral, Manuel Alberto Guzmán, expresó que “tenemos un agradecimiento especial, porque el dÍa de hoy, que usted esté en nuestro territorio, es demasiado importante para el desarrollo, el futuro, el progreso y la sana convivencia de nuestro municipio”.