La historia de Andrés, “el niño” del equipo de béisbol venezolano que viajó en bus para el Festival de Festivales 2026

La frontera es una línea imaginaria, un invento remilgoso de los hombres: nada. De un lado y del otro, poco cambia en términos reales: el aire, el sol, casi todo es lo mismo. Sin embargo, lo etéreo –la cultura, el acento, los gustos–, sí se transforma. El diamante de béisbol Luis Alberto Villegas queda en el occidente de Medellín, justo donde se cruzan las avenidas Centenario y Colombia. Pero es cuestión de acercarse a la puerta para sentirse en Venezuela: este lugar es el refugio de muchos que migraron para no olvidar sus raíces, lo que fueron, lo que anhelan volver a ser.
Es miércoles al mediodía. En la entrada un hombre moreno, alto, de una contextura gruesa, que su camiseta blanca no camufla, lleva una gorra patriota, con la V grande y vende chicha venezolana en un carrito. El letrero parece improvisado: anuncia el producto con una letra que se ve escrita con marcador, pero en realidad está impresa porque, en el fondo, tiene la bandera tricolor con sus 7 estrellas.