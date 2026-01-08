x

¿Lo mataron por una limosna? Don Sergio murió al parecer ras haber sido atacado por un habitante de calle en el Centro

El hombre fue herido mortalmente en la cabeza luego de que un habitante de calle le hubiera pedido una moneda en plena Avenida Oriental con la Playa.

  • Adelante, el hombre atacado en pleno Centro. Atrás ,cruce de la Avenida Oriental con la calle La Playa, donde se dio el suceso. Foto: EL COLOMBIANO
    Adelante, el hombre atacado en pleno Centro. Atrás ,cruce de la Avenida Oriental con la calle La Playa, donde se dio el suceso. Foto: EL COLOMBIANO
El Colombiano
El Colombiano
hace 7 horas
bookmark

El inicio de año para una familia de Medellín estuvo marcado por el luto y la indignación tras una muerte tan absurda como dolorosa.

De acuerdo con la noticia publicada inicialmente en el periódico Q’hubo, Sergio Alfredo Zabala Galeano, un hombre trabajador y padre de familia, falleció recientemente luego de sufrir un golpe en la cabeza –al parecer endilgado por un habitante de calle– cuando se disponía a regresar a su casa luego de visitar a su esposa hospitalizada.

Según detallaron los allegados de don Sergio a EL COLOMBIANO, el hombre de 65 años sufrió el mortal ataque el pasado 1 de enero. De acuerdo al relato, los hechos ocurrieron entre las 8:00 a.m. y las 9:00 a.m. del año nuevo, en el cruce de la Avenida Oriental con la avenida La Playa, específicamente en el paradero de buses de la ruta de Villahermosa.

Lea también: ¡Corra y revise! Apostador del barrio Belén se ganó el premio gordo de $15.000 millones de la Lotería de Boyacá

El hombre había terminado su turno de trabajo del 31 de diciembre –como vigilante en Envigado– y antes de regresar a casa, pasó a visitar a su esposa, quien se encontraba hospitalizada en la Clínica Fundadores, antes conocida como la Clínica Medellín del Centro.

Según lo que alcanzó a contarle posteriormente a su hijo, mientras esperaba el bus para retornar a su casa en el barrio Versalles, un habitante de calle le pidió una moneda. Don Sergio no accedió a la petición y se dio la vuelta para subirse al bus. En ese momento, sintió un fuerte golpe en la cabeza, presuntamente propinado con un objeto contundente y al parecer por el habitante de calle que instantes antes lo había interpelado.

A pesar del impacto, don Sergio logró continuar su camino a casa y llegó a su vivienda alrededor de las 9:30 a.m. Ya en casa, le manifestó a uno de sus hijos lo ocurrido, así como un intenso dolor de cabeza y señaló el lugar donde había recibido el golpe. Minutos después, cuando entró al baño, se desplomó repentinamente, quedando inconsciente.



Ante la imposibilidad de poder levantarlo, los familiares llamaron a una ambulancia del 123, la cual llegó rápidamente y trasladó a don Sergio al Hospital Pablo Tobón Uribe, donde ingresó en estado crítico.

Allí fue entubado y permaneció en la unidad de cuidados intensivos hasta el martes 6 de enero, cuando infortunadamente falleció.

Además: Cárcel para el médico que mató a una mujer mientras le sacaba drogas del vientre en Medellín

La familia detalló que don Sergio fue un guarda de seguridad que laboró por varios años y que actualmente estaba vinculado con la empresa Miro Seguridad. Durante una temporada también laboró como vigilante en este periódico.

Hasta el momento, la familia asegura que no ha sido contactada por la Policía ni por las autoridades judiciales para avanzar en la investigación, pese a que el suceso se dio en uno de los sectores más álgidos del Centro de Medellín.

Tampoco han tenido acceso a cámaras de seguridad del sector para esclarecer los hechos y dar con el responsable de la muerte.

Mientras adelantan los trámites del sepelio y el duelo por la pérdida, los familiares de don Sergio esperan que su caso no quede en la impunidad y que se esclarezcan las circunstancias exactas de una agresión que terminó apagando la vida de un hombre que solo regresaba a su hogar tras cumplir con su deber.

Siga leyendo: Un operativo encubierto en Bello terminó en balacera y con un capturado, ¿qué pasó?

Preguntas frecuentes sobre el tema:

¿Cómo murió el vigilante Sergio Zabala en Medellín?
Falleció a causa de un trauma craneoencefálico severo tras ser golpeado con un objeto contundente en el Centro de Medellín. El ataque se produjo, al parecer, por un habitante de calle en medio de una solicitud de dinero.
¿Dónde ocurrió el ataque contra Don Sergio?
Los hechos tuvieron lugar en el paradero de buses de la ruta Villahermosa, ubicado en la intersección de la Avenida Oriental con la Avenida La Playa, en pleno corazón de Medellín.
¿Hay capturados por la muerte del vigilante en el Centro?
Hasta el momento, no hay capturas. La familia denuncia que no han sido contactados por la Policía ni han tenido acceso a las cámaras de seguridad (SISC) para identificar al agresor.

