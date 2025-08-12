x

Decomisan casi 3 toneladas de carne insalubre que llevaban en un furgón por la vía Barbosa-Cisneros

Además, fueron capturados los dos hombres que transportaban la carne, que no contaba con cadena de frío ni documentación legal. La venta del producto en esas condiciones es un grave riesgo para la salud.

    Fueron 2.800 kilos de carne transportada en malas condiciones de salubridad decomisadas por las autoridades. FOTOS Cortesía Policía Antioquia
El Colombiano
El Colombiano
hace 8 horas
bookmark

Las autoridades de Antioquia hicieron una nueva incautación de carne que estaba siendo transportada para su comercio, pero que no cumplía con las condiciones mínimas de salubridad requeridas, con lo que se ponía en alto riesgo la salud de las personas que pudieran luego consumirla.

El procedimiento se registró en la vía Barbosa–Cisneros, en sector Punto Aparte, en jurisdicción del municipio de Santo Domingo, Nordeste del departamento. Allí, los uniformados de la Seccional de Tránsito y Transporte estaban cumpliendo actividades de registro y control, por lo cual detuvieron un vehículo tipo furgón en el que se movilizaban dos personas.

Al hacer la inspección encontraron que ambos hombres transportaban 2.800 kilos, es decir, casi tres toneladas de carne. Estas personas no tenían los documentos requeridos para movilizar este producto y que demostraran la trazabilidad, por ejemplo, para conocer su procedencia.

Además, la carne estaba en evidentes condiciones de insalubridad, sin cumplir requisitos sanitarios y sin respetar la cadena de frío, indispensable para que no cause problemas en la salud de las personas que la consuman.

De acuerdo con la información que entregaron desde el Departamento de Policía Antioquia, entre los documentos requeridos que no fueron presentados por las dos personas se encuentran la factura venta y el registro del sacrificio de animal, que también son exigidos para garantizar que sea una carne de buena procedencia.

El coronel Óscar Mauricio Rico Guzmán, comandante del Departamento de Policía Antioquia, indicó que estas dos personas fueron capturadas por el delito de corrupción de alimentos, productos médicos o material profiláctico.

Decomisan casi 3 toneladas de carne insalubre que llevaban en un furgón por la vía Barbosa-Cisneros

Desde el Departamento de Policía recordaron que transportar y comercializar carne sin cumplir los requisitos sanitarios y legales “representa un riesgo grave para la salud pública, ya que la falta de control en el sacrificio, almacenamiento y traslado de estos productos favorece la proliferación de bacterias, parásitos y otros patógenos que pueden causar enfermedades graves en la población, como salmonelosis, listeriosis o intoxicaciones alimentarias”.

Los dos capturados, así como la carne incautada, fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación para los correspondientes procesos de judicialización. El coronel sostuvo que una de las líneas de investigación de este caso es determinar si la carne incautada podría provenir de los casos de hurto a ganado que se están registrando en el departamento.

El Decreto 1500 de 2007 establece el Reglamento Técnico a través del cual se crea el Sistema oficial de inspección, vigilancia y control de la carne, productos cárnicos comestibles y derivados cárnicos destinados para el consumo humano. Por ello, las autoridades instan a la ciudadanía a denunciar cualquier actividad sospechosa relacionada con la comercialización de alimentos sin los debidos controles sanitarios. Uno de los canales donde se puede reportar es la línea de emergencia 123.

