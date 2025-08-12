Decomisan casi 3 toneladas de carne insalubre que llevaban en un furgón por la vía Barbosa-Cisneros

Las autoridades de Antioquia hicieron una nueva incautación de carne que estaba siendo transportada para su comercio, pero que no cumplía con las condiciones mínimas de salubridad requeridas, con lo que se ponía en alto riesgo la salud de las personas que pudieran luego consumirla.
El procedimiento se registró en la vía Barbosa–Cisneros, en sector Punto Aparte, en jurisdicción del municipio de Santo Domingo, Nordeste del departamento. Allí, los uniformados de la Seccional de Tránsito y Transporte estaban cumpliendo actividades de registro y control, por lo cual detuvieron un vehículo tipo furgón en el que se movilizaban dos personas.
Al hacer la inspección encontraron que ambos hombres transportaban 2.800 kilos, es decir, casi tres toneladas de carne. Estas personas no tenían los documentos requeridos para movilizar este producto y que demostraran la trazabilidad, por ejemplo, para conocer su procedencia.