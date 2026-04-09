Pico y Placa Medellín

viernes

2 y 8 

Pico y Placa Medellín

jueves

5 y 9 

Pico y Placa Medellín

miercoles

4 y 6 

Pico y Placa Medellín

martes

0 y 3  

Pico y Placa Medellín

domingo

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

Pico y Placa Medellín

lunes

1 y 7  

Mánager de Nelson Velásquez habló sobre show del artista en polémica fiesta en cárcel de Itagüí: “se presenta donde es contratado”

El cantante vallenato estuvo en una fiesta dentro del centro penitenciario de Itagüí donde están recluidos varios cabecillas de organizaciones criminales.

  • El cantante vallenato Nelson Velásquez fue visto ingresando a dar un show en la cárcel de Itagüí donde están privados de la libertad varios cabecillas de organizaciones criminales del Valle de Aburrá. Foto: cortesía Claudia Carrasquilla.
Brian Ferney Valencia Ríos
hace 2 horas
Un escándalo se ha desatado luego de que se diera a conocer que en un pabellón de una cárcel de Itagüí hubo una fiesta por lo alto que tuvo hasta artistas reconocidos como invitados, siendo uno de ellos el cantante de vallenato, Nelson Velásquez.

El hecho lo dio a conocer la concejala de Medellín Claudia Carrasquilla, quien denunció que, aparte de la presencia de varios artistas, hubo servicio de catering, meseros, licor y, al parecer, también ingreso de prostitutas.

Lea también: Cabecillas de bandas se enrumbaron en cárcel de Itagüí; llevaron hasta a un reconocido cantante vallenato

El evento ha generado indignación, pues según la denuncia de Carrasquilla, solamente al artista le habrían cancelado 100 millones de pesos. En total, la fiesta habría costado 500 millones de pesos que fueron recogidos a través de una “vaca” de los cabecillas.

Sobre lo ocurrido, Álex Eduardo Díaz, mánager del cantante, habló con La FM y El Tiempo sobre el motivo por el cual Nelson Velásquez terminó cantando en el centro penitenciario.

“No investigamos si quienes nos contactan son buenos o malos. En este caso simplemente nos dijeron que se iba a hacer una actividad en la cárcel, afirmó Díaz a uno de los medios mencionados y agregó que ellos no son “investigadores”.

Le recomendamos leer: Los detalles del proyecto de ley de la Alcaldía de Medellín para tumbar gabelas de la Paz Total a cabecillas

Respecto al pago, el equipo del artista respondió que ya han tenido relación con el intermediario. “Es un muchacho que ya nos ha pagado para otros eventos. No era ningún preso”, dijo el mánager.

Desde el círculo cercano a Nelson Velásquez aclararon ante el medio radial que el cantante “se presenta donde es contratado” y que no tiene relación directa con cabecillas o integrantes de las organizaciones criminales del Valle de Aburrá.

Ya la fiesta tuvo sus efectos, pues el Gobierno Nacional ha informado que tras lo sucedido se suspenden los encuentros con los cabecillas implicados en el escándalo.

“Rechazamos de manera contundente y categórica lo ocurrido, y a partir de hoy suspendemos la agenda de interlocución con los Voceros de las Estructuras hasta no tener claridad sobre su responsabilidad en los hechos ocurridos”, expresaron representantes del Gobierno Petro mediante un comunicado.

Siga leyendo: Gobierno suspende diálogos con cabecillas de bandas tras parranda en cárcel de Itagüí

¿Cuánto le pagaron a Nelson Velásquez?
Según denuncias, alrededor de 100 millones de pesos por la presentación.
¿Quién organizó la fiesta en la cárcel?
Presuntamente cabecillas de bandas recluidos en el penal.
¿Qué medidas tomó el Gobierno?
Suspendió los diálogos con los cabecillas implicados.

Temas recomendados

Corrupción
Música
Cárceles
Inpec
Presos
Vallenato
Paz Total
La Terraza
Valle de Aburrá
Itagüí
Alias Douglas
Alias El Montañero
