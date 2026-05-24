“Las ZUT no serán una zona de despeje como la de Patrana”: jefe negociador del gobierno

A pesar de que la Defensoría del Pueblo y expertos en negociación de conflictos han cuestionado la creación de las Zonas de Ubicación Temporal (ZUT), porque son prematuras e inoportunas en medio de una campaña electoral, el Gobierno insiste en sacarlas adelante. Armando Novoa, jefe negociador del gobierno en los diálogos con la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (CNEB), descarta los riesgos que muchos ven en estas zonas y asegura que algunas de las críticas son fruto de la ignorancia sobre el proceso. En entrevista con Colprensa, explicó además que viene dentro del proceso de negociación con el grupo armado comandado por Vicente Lesmes, alias ‘Walter Mendoza’, y precisa que en las próximas dos semanas se iniciará el traslado de 100 hombres a esta primera ZUT ubicada en zona rural cerca al municipio de La Hormiga, Putumayo. También se instalará otra zona en el municipio de Roberto Payán, Nariño.

Además, dio detalles sobre cómo va la constitución de estas zonas. Aseguró que los integrantes del grupo llegarán sin armas y sin uniformes, y tendrán una seguridad a cargo de la Fuerza Pública, la Unidad Nacional de Protección y la Misión de apoyo al proceso de la OEA (MAPP/OEA), que se encargará además de la destrucción del material de guerra incautado.

¿Cómo va el avance de estas Zonas de Ubicación Temporal?

Está avanzado. Es una construcción que requiere una preparación y un tipo de actividades complejas. Se está haciendo a la intemperie con materiales de otras regiones y la mayoría de la mano de obra es de la región. En las próximas horas nos vamos a reunir con las juntas de acción comunal y las comunidades étnicas.

¿Cuándo se iniciarían los traslados de los integrantes de estos grupos?

Nosotros aspiramos a que en la última semana de mayo o a más tardar la primera semana de junio la zona ya esté dispuesta porque tenemos las coordenadas de desplazamiento del grupo donde desplegarán las primeras 100 unidades de la Coordinadora a la zona. En nuestra mesa van a ser 200, 100 en Putumayo y 100 en Nariño. No olvidamos que el 31 de mayo son elecciones y la Fuerza Pública y la Registraduría, cuyo acompañamiento es fundamental para lograr identificar plenamente a las personas que ingresarán a la zona, van a estar ocupadas, pero esperamos materializar esta gran noticia para las comunidades de estos territorios.

¿Qué tipo de obligaciones van a tener estos combatientes al ingresar en estas zonas ZUT?

Cuando ingresan a la zona, ya dejan de pertenecer al grupo; lo harán sin armas y sin uniformes. Por consiguiente, la zona no será de despeje como ocurrió en el gobierno de paz con el gobierno de Pastrana. En estas zonas regirán de manera plena las reglas del estado social de derecho y los miembros de la Coordinadora estarán bajo el control de la Agencia Nacional de Reincorporación, la Fuerza Pública y la Unidad Nacional de Protección. No es un salto al vacío y todo está regulado.

¿Qué destino tienen las armas que van a entregar?

Se entregan a un organismo independiente que es la Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la OEA (MAPP/OEA). Ellos dispondrán el mecanismo para su inutilización o su destrucción.

¿Cómo será el proceso de seguridad en estas zonas?

La Fuerza Pública, la Unidad Nacional de Protección y el mecanismo de verificación estarán a cargo de la MAPP/OEA. El grupo no es responsable de la seguridad en el territorio; este es un paso para lograr la reincorporación al estado.

La Defensoría cuestionó que se inicie el traslado a estas zonas sin unas condiciones claras y avanzadas. ¿Se está acelerando el proceso?

Los comentarios que ha hecho la defensora del Pueblo no dejan de sorprendernos porque tiene que concretar sus observaciones. La Defensoría nos está acompañando en el proceso de creación de las Zonas de Ubicación Temporal (ZUT) desde hace varios meses; ella tiene una delegada aquí. Son afirmaciones que no corresponden a la realidad, por cuanto que la creación de estas ZUT es un proceso que no es improvisado, que viene planeándose desde hace al menos seis meses atrás, que cuenta con un protocolo de 11 puntos de funcionamiento y reglas dentro de las ZUT. Llegamos acá tras una serie de maduración y acuerdos con la Coordinadora Nacional construidos con mucha atención y tras superar distintas dificultades.

Existe un riesgo de injerencia al proceso electoral, ya que estos traslados se dan en medio de las elecciones presidenciales...

Nosotros no nos movemos dentro de los tiempos electorales, sino dentro de los tiempos de urgencia que mandan avanzar y concretar los acuerdos de la mesa. Esas afirmaciones se hacen por ignorancia o porque quiere generar una situación de animadversión que tiene este proceso de paz. La Zona de Ubicación Temporal está ubicada a unos 15 km del casco urbano de La Hormiga (Putumayo) en una zona rural despoblada a donde ingresarán 100 unidades de la Coordinadora. ¿De qué manera pueden incidir en el proceso electoral si quienes ingresan a la zona no van a ejercer el derecho al voto y en la zona no hay un puesto de votación? Nos tienen que demostrar cómo van a ejercer presión.

Además de la Defensoría, varios expertos consultados señalan que la fase de estas zonas ZUT debe iniciarse cuando hay un proceso más avanzado. ¿En el caso de la coordinadora qué avances llevan?