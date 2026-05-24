“Las ZUT no serán una zona de despeje como la de Patrana”: jefe negociador del gobierno

A pesar de que la Defensoría del Pueblo y expertos en negociación de conflictos han cuestionado la creación de las Zonas de Ubicación Temporal (ZUT), porque son prematuras e inoportunas en medio de una campaña electoral, el Gobierno insiste en sacarlas adelante.
Armando Novoa, jefe negociador del gobierno en los diálogos con la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (CNEB), descarta los riesgos que muchos ven en estas zonas y asegura que algunas de las críticas son fruto de la ignorancia sobre el proceso.
En entrevista con Colprensa, explicó además que viene dentro del proceso de negociación con el grupo armado comandado por Vicente Lesmes, alias ‘Walter Mendoza’, y precisa que en las próximas dos semanas se iniciará el traslado de 100 hombres a esta primera ZUT ubicada en zona rural cerca al municipio de La Hormiga, Putumayo. También se instalará otra zona en el municipio de Roberto Payán, Nariño.