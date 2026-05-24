Rusia atacó masivamente Ucrania y usó un misil hipersónico con capacidad nuclear; hay muertos y heridos

Rusia lanzó un bombardeo masivo contra Kiev que mató a cuatro personas, informaron las autoridades ucranianas el domingo, uno de los ataques más intensos de la guerra en el que Moscú utilizó un misil hipersónico Oreshnik. Periodistas de AFP en Kiev escucharon varias series de explosiones que hicieron temblar los edificios de la capital este domingo de madrugada, en un ataque en el que se emplearon 600 drones y 90 misiles, según la Fuerza Aérea ucraniana. Según el alcalde de Kiev, Vitali Klitschko, dos personas murieron en la ciudad y decenas resultaron heridas. Las autoridades de la región de Kiev registraron otros dos muertos.

A lo largo del día, las imágenes captadas en la capital mostraban a los equipos de rescate extinguiendo incendios y rebuscando entre los escombros de viviendas, centros comerciales, museos, teatros, escuelas y universidades gravemente dañados. Los sistemas de defensa aérea interceptaron 549 de los drones y 55 de los misiles lanzados, según la Fuerza Aérea. En otras noticias: Chernóbil: 40 años después, el átomo no olvida Las explosiones hicieron temblar un edificio residencial cerca del distrito gubernamental, mientras decenas de personas se refugiaban en una estación de metro subterránea en el centro de la ciudad, según periodistas de AFP. Sofia Melnichenko, de 21 años, pensaba que estaba a salvo, “pero entonces se oyeron tres fuertes explosiones y, tras la cuarta, el techo del metro empezó a desmoronarse”, explicó a AFP. “Reinaba el caos total. Los niños empezaron a gritar, la gente estaba presa del pánico”, añadió.

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, indicó que Rusia utilizó un misil hipersónico Oreshnik y que 69 personas fueron heridas en la capital. “Tres misiles rusos contra una instalación de abastecimiento de agua, un mercado incendiado, decenas de edificios residenciales dañados, varias escuelas, y él [Putin] lanzó su ‘Oreshnik’ contra Bila Tserkva”, en la región de Ucrania, denunció Zelenski en Telegram. “Están completamente locos”, apostilló. Vea también: Guerras, tensiones globales y comercio: ¿amenaza u oportunidad para Colombia? El presidente ruso, Vladimir Putin, había amenazado con tomar represalias por un ataque ucraniano contra un liceo en una región ucraniana ocupada por Moscú.

Misil hipersónico

El ejército ruso confirmó que lanzó un misil Oreshnik y afirmó que lo hizo “en respuesta a los ataques terroristas de Ucrania contra infraestructuras civiles en territorio ruso”. Sin embargo, negó haber atacado a civiles y aseguró que había atacado puestos de mando del ejército y los servicios de inteligencia ucranianos. Según las autoridades ucranianas, los bombardeos rusos también dejaron doce heridos en la región de Járkov, en el noreste del país; 11 en la de Cheraski (centro) y siete en la Dnipropetrovsk (este).