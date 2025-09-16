Antioquia comprará 39 drones y antidrones ante amenaza de grupos armados en dos regiones

El episodio del 21 de agosto, cuando un helicóptero de la Gobernación denunció haber sido hostigado por drones presuntamente manejados por las disidencias de las Farc, dejó en evidencia una vulnerabilidad crítica: la falta de capacidad de la Fuerza Pública para contrarrestar este tipo de artefactos en Antioquia. Ese fue uno de los puntos centrales de la conversación de EL COLOMBIANO con el secretario de Seguridad del departamento, el general (r) Luis Eduardo Martínez, quien además entregó detalles sobre la llamada tasa de seguridad.

Los drones son hoy un talón de Aquiles de la Fuerza Pública. Así lo demuestran el ataque contra los policías en Amalfi y el episodio ocurrido en Yarumal con el helicóptero de la Gobernación. ¿Que harán en ese sentido?

“Usted tiene toda la razón. Este es un asunto muy preocupante en este momento en Antioquia. Estamos necesitando la adquisición urgente de equipos antidrones para poder neutralizar a los violentos. Esa es una de las adquisiciones que planeamos hacer con el recaudo de la sobretasa para la seguridad. La idea es comprar cinco equipos antidrones para el Ejército y la Policía. Además, vamos a comprar 34 drones, que ya son otro tema diferente”.

¿Cómo la Gobernación está sorteando o va a sortear los procesos jurídicos que buscan “tumbarla”?

“Cuando uno está en terreno y antes de salir a un patrullaje de largo aliento, uno manda una avanzada inicial de cuatro o cinco hombres y posteriormente el grueso puede avanzar. Con estos drones, ya no se necesitaría poner en riesgo esta avanzada, sino que el dispositivo hace el patrullaje inicial hasta donde uno quiera. Es decir, es mayor seguridad para los hombres de la Fuerza Pública y una mejor optimización de los recursos disponibles”.

Es decir, ¿la principal apuesta de la sobretasa es la tecnología?

“Para contestar esta pregunta hay que partir de unos hechos, el primero es que la Fuerza Pública del departamento en el territorio no tiene los medios esenciales para actuar. No hay vehículos, no hay elementos de protección y tampoco hay elementos tecnológicos que permitan realizar las labores de vigilancia y control. Aparte de eso, según la media internacional, Antioquia debería tener 16.750 policías pero en este momento apenas tiene 7.150. De esos hay que descontar los que están en vacaciones, los enfermos, o los que tienen alguna calamidad. Y de los que queden hay que descontar los que deben estar cuidando sindicados o detenidos en estaciones de Policía y en otros espacios. ¿Cuántos quedan? Entérese: Recaudo de la tasa de seguridad en Antioquia va en $42.000 millones, según la Gobernación Bajo ese panorama la solución la podría brindar la tecnología. Por eso queremos crecer mucho en tecnología. Es decir, tener cámaras LPR, cámaras de reconocimiento facial en todos los municipios, una red de fibra óptica de 5.000 kilómetros que nos permita tener ojos en las carreteras y los puntos estratégicos.

O sea, que ante el menor pie de fuerza, tener muchos ojos en todas partes, en todos los municipios. Si bien cuando recibimos la Gobernación teníamos 50 municipios conectados, hoy gracias a la inversión dejada y a la que hemos hecho ya tenemos 124 de los 125 municipios conectados. Eso es un avance. Pero también hay que invertir en condiciones dignas para nuestros policías y soldados. Entonces ahí entra el tema de mejoramiento en infraestructura de varias estaciones y batallones y también la adquisición de equipos personales como 574 cascos balísticos, 706 chalecos antibalas, 500 botas de combate, 500 ponchos impermeables y 500 hamacas con toldillo. Además, se esperan adquirir motocicletas, camionetas, botes, camiones, montacargas y motores”.

¿Cuánto esperan recoger con esta sobretasa?

“Hasta ahora se han recaudado cerca de $60.000 millones, hay que tener en cuenta que el segundo recaudo se vence este miércoles 17 de septiembre, entonces el valor puede variar. Además, sabemos que la cifra podría ser mayor porque varias personas nos han comentado de dificultades para pagarlo y aún tienen dudas. El caso es que se aspira recaudar hasta el 31 de diciembre de 2027 cerca de $1 billón”.

