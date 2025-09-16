Antioquia comprará 39 drones y antidrones ante amenaza de grupos armados en dos regiones

El episodio del 21 de agosto, cuando un helicóptero de la Gobernación denunció haber sido hostigado por drones presuntamente manejados por las disidencias de las Farc, dejó en evidencia una vulnerabilidad crítica: la falta de capacidad de la Fuerza Pública para contrarrestar este tipo de artefactos en Antioquia.
Ese fue uno de los puntos centrales de la conversación de EL COLOMBIANO con el secretario de Seguridad del departamento, el general (r) Luis Eduardo Martínez, quien además entregó detalles sobre la llamada tasa de seguridad.