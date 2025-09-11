A comerciante en Pueblorrico (Antioquia) lo desmembraron y decapitaron

La comunidad de Pueblorrico, en el Suroeste antioqueño, se encuentra consternada tras el brutal asesinato de Norbey Antonio Suárez Cardona, un reconocido comerciante de 55 años conocido como “Grillo”. Su cuerpo fue hallado el pasado 10 de septiembre en la vereda Mulaticos, en límites con el municipio de Andes, a unos 40 minutos del casco urbano de Pueblorrico.
El cadáver de Suárez Cardona presentaba evidentes signos de tortura y extrema violencia, incluyendo el desmembramiento de sus extremidades y decapitación. La macabra escena tiene angustiados a los vecinos del municipio, donde ya se han registrado nueve homicidios en lo que va de 2025.