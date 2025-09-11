A comerciante en Pueblorrico (Antioquia) lo desmembraron y decapitaron

El cadáver de Suárez Cardona presentaba evidentes signos de tortura y extrema violencia, incluyendo el desmembramiento de sus extremidades y decapitación. La macabra escena tiene angustiados a los vecinos del municipio, donde ya se han registrado nueve homicidios en lo que va de 2025.

La comunidad de Pueblorrico, en el Suroeste antioqueño, se encuentra consternada tras el brutal asesinato de Norbey Antonio Suárez Cardona , un reconocido comerciante de 55 años conocido como “Grillo”. Su cuerpo fue hallado el pasado 10 de septiembre en la vereda Mulaticos, en límites con el municipio de Andes, a unos 40 minutos del casco urbano de Pueblorrico.

Según el relato de su esposa, Suárez y ella estaban atendiendo su negocio, el bar “El Barcino”, cuando tres hombres a bordo de motocicletas llegaron al lugar, supuestamente pidiendo combustible. Tras una breve conversación y sin que se observara ningún forcejeo o que los hombres portaran armas, el comerciante accedió a acompañarlos. Su esposa lo acompañó a pie por un par de cuadras, con la promesa de que él regresaría pronto. Al no tener noticias de él horas después, la mujer alertó a las autoridades.

Unidades de la Policía, el Gaula Militar, la SIJIN y personal motorizado se desplazaron al lugar del hallazgo. El coronel Luis Fernando Muñoz Guzmán, comandante del Departamento de Policía Antioquia, informó que una comisión especial del Cuerpo Técnico de Investigación Judicial (CTI) de la Fiscalía General de la Nación, Seccional Medellín, ha asumido el caso. Actualmente, se encuentran en proceso de recolección de pruebas y testimonios para esclarecer los móviles del crimen y dar con los responsables del brutal ataque. Medicina Legal también investiga si Suárez Cardona fue asesinado antes de ser desmembrado.

Aunque la víctima no había denunciado amenazas formalmente, allegados y familiares aseguraron que recibió una advertencia reciente de un grupo armado ilegal que opera en la región. Testigos también indicaron que el bar de Suárez era frecuentado por hombres armados, presuntamente integrantes de organizaciones criminales como Carne Rancia o el Clan del Golfo, quienes consumían licor en el lugar. Las autoridades están investigando si el crimen fue perpetrado con arma blanca y si está relacionado con la disputa por el control territorial entre grupos ilegales en el Suroeste antioqueño.

Este asesinato se suma a un contexto de creciente inseguridad en Pueblorrico. Es el segundo crimen en menos de una semana, ya que días atrás Mauricio Benavides fue asesinado con arma de fuego en la misma zona rural, lo que refuerza la preocupación de los habitantes por la ola de violencia que atraviesa el municipio.