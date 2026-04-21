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“En nuestra institución no se ha excluido a la estudiante”: colegio de Envigado sobre polémica con niña con síndrome de Down

Concejales de Envigado denunciaron el caso ocurrido en la Institución Educativa José Miguel de la Calle, donde una menor sería aislada del resto de sus compañeros.

  • Por medio de un comunicado, desde la Institución Educativa José Miguel de la Calle se dieron las explicaciones sobre lo ocurrido con una niña de cinco años con discapacidad. FOTO: CORTESÍA
    Por medio de un comunicado, desde la Institución Educativa José Miguel de la Calle se dieron las explicaciones sobre lo ocurrido con una niña de cinco años con discapacidad. FOTO: CORTESÍA
Santiago Olivares Tobón
Santiago Olivares Tobón

Metro

hace 2 horas
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Tras la polémica que se generó por una supuesta segregación de una estudiante con síndrome de Down dentro de la Institución Educativa José Miguel de la Calle, en Envigado, desde este colegio dieron las explicaciones al respecto y pidieron a los concejales de este municipio, quienes comenzaron con la discusión, que no usen estos hechos con fines políticos.

La rectora de la institución, Francy Esperanza Chávez, expresó que “en nuestra institución no se ha excluido a la estudiante mencionada y nunca ha sido ubicada en un lugar distinto al de sus compañeros; por el contrario, ha sido acogida con respeto, afecto y mediante la implementación de los ajustes pedagógicos necesarios para favorecer su adaptación al sistema educativo”.

La situación comenzó cuando el concejal de Envigado por el Partido Conservador, Lucas Gaviria Henao, mostró una fotografía en la que se dejaría en evidencia una presunta exclusión, luego de que el mobiliario de la estudiante con esta discapacidad cognitiva, de cinco años de edad, fuera ubicado en el rincón del salón.

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“¿Qué hay que hacer pues para que los niños puedan tener una inclusión respetuosa? No me cabe en la cabeza cómo hay gente que pueda hacer esto con una niña. ¡Alcalde Raúl Cardona, hay que tomar decisiones!”, dijo el corporado en la sesión del Concejo de Envigado del pasado lunes.

Ante estas denuncias, la rectora Chávez aseguró que dentro de sus políticas educativas no hay ninguna práctica de este tipo, sin dar explicaciones sobre el motivo de la ubicación del puesto de la estudiante, si se debió a una decisión temporal por algún tipo de sanción pedagógica.

“Esta institución no ha incurrido en prácticas de exclusión frente a ningún niño, niña o joven, presente o no alguna condición de discapacidad. Por el contrario, hemos promovido de manera permanente una educación inclusiva, fundamentada en el respeto, la dignidad humana, la diversidad y la atención a las diferencias”, señaló la rectora en un comunicado.

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El pronunciamiento de la Institución Educativa se da luego de que la Secretaría de Educación de Envigado se pusiera al frente de las denuncias por esta situación con los estudiantes con discapacidad y realizara las investigaciones correspondientes.

Se estima que en este municipio son 89 los estudiantes con diagnósticos de discapacidad que estarían desescolarizados por falta de recursos para integrarlos al sistema educativo, de acuerdo con las denuncias lanzadas por la concejal Sara Rincón Ruiz, del Centro Democrático.

“Y dicen que no tienen plata, eh pero muy raro. Si acá este concejo le aprobó a la Alcaldía un presupuesto histórico en educación. ¿Entonces? (...) Lo siento, pero a los niños los están excluyendo y ese sapo no nos lo tragamos”, manifestó la corporada.

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