Susto en barrio de Rionegro tras desplome de vieja casona ¿Qué pasó?

Tremendo susto se llevaron los residentes de un barrio de Rionegro tras el colapso parcial de los muros de una vieja casona, situación que requirió la presencia de los organismos de socorro locales.



Según detallaron desde la Alcaldía de Rionegro, el suceso ocurrió en la carrera 55 con calle 51 del sector Alto del Medio, donde parte de una vieja casona deshabitada terminó cayendo a raíz de la ruina que amenaza al inmueble.

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De acuerdo con la evaluación preliminar, la emergencia habría sido causada por el deterioro progresivo de la estructura, asociado a su exposición prolongada a la intemperie.