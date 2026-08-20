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Hallan cilindro que sería un artefacto explosivo en la vía de Ituango, Antioquia: Ejército verifica la zona con drones

En la madrugada de este jueves 20 de agosto, hallaron un cilindro que temen que sea un artefacto explosivo, causando gran pánico en la población.

  • El cilindro fue hallado en medio de la carretera, a 3,8 kilómetros de Ituango. Foto: cortesía.
    El cilindro fue hallado en medio de la carretera, a 3,8 kilómetros de Ituango. Foto: cortesía.
El Colombiano
El Colombiano
hace 32 minutos
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Un cilindro, que sería un artefacto explosivo improvisado (AEI), fue hallado en la madrugada de este jueves 20 de agosto en el sector Agualinda, a unos 3,8 kilómetros del casco urbano de Ituango, sobre la vía Bombillo-Ituango.

El hallazgo generó una alerta entre las autoridades por el riesgo que podría representar para la población y para los viajeros que utilizan este corredor vial. Por seguridad, se recomienda evitar el tránsito por la zona mientras las unidades especializadas realizan la verificación.

El brigadier general Eduardo Arias Rojas, comandante de la Séptima División del Ejército, confirmó que unidades militares fueron desplegadas en el sector y que se adelanta un procedimiento para establecer si el cilindro contiene explosivos.

De acuerdo con el oficial, las autoridades también contemplan la posibilidad de que el cilindro haga parte de una modalidad utilizada por grupos armados ilegales para distraer a la Fuerza Pública mientras ubican explosivos en otro punto.

“Estamos en verificación. Se tienen que tomar todas las medidas necesarias porque ya sabemos el modus operandi: un cilindro como trampa, pero los explosivos en otro punto”, explicó Arias Rojas.

Por eso, el Ejército desplegó drones de reconocimiento y personal especializado en explosivos para inspeccionar el área y determinar si existe algún otro elemento que pueda representar un riesgo.

Según el comandante de la Séptima División, la acción estaría relacionada con la presión que las Fuerzas Militares vienen ejerciendo contra estructuras armadas que operan en esta zona del departamento.

“Sabemos que lo que quieren es bajar la presión que se le tiene a la estructura 36 allá sobre Briceño”, afirmó el militar.

El hallazgo ocurre en una de las zonas de Antioquia donde persisten las disputas entre diferentes grupos armados ilegales por el control territorial y de rentas como la minería ilegal y el narcotráfico.

Lea más: ¿Cómo recuperar la seguridad en Antioquia? El reto está en las regiones y su complejo orden público

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Bloque de preguntas y respuestas

¿Dónde fue hallado el sospechoso cilindro en la vía a Ituango?
El elemento fue ubicado en la madrugada de este jueves 20 de agosto en el sector Agualinda, a unos 3,8 kilómetros del casco urbano de Ituango, sobre el corredor vial que conecta con el sector de Bombillo.
¿Qué acciones adelantó el Ejército Nacional tras la alerta en la zona?
El comandante de la Séptima División, brigadier general Eduardo Arias Rojas, confirmó el despliegue de drones de reconocimiento e ingenieros antiexplosivos para inspeccionar el cilindro, asegurar el perímetro y descartar otras trampas en los alrededores.
¿A qué estructura armada atribuyen esta acción en el Norte antioqueño?
Las Fuerzas Militares vinculan esta maniobra a la presión operativa que vienen ejerciendo contra la Estructura 36 de las disidencias de las Farc, la cual delinque en municipios vecinos como Briceño e Ituango disputándose rentas de minería ilegal y narcotráfico.

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