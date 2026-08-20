Lili Pink denuncia que prendas decomisadas por la Dian en 2023 habrían terminado en el mercado informal

Lili Pink denuncia que prendas decomisadas por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, Dian, en 2023 terminaron en el mercado informal. La defensa de la compañía aseguró que parte de la mercancía que la Dian aprehendió en 2023, en un operativo que involucró más de 3 millones de prendas y otros bienes avaluados en $54.000 millones, habría terminado siendo comercializada en establecimientos no autorizados y sin vínculo con la marca. La denuncia fue expuesta por los abogados de Fast Moda S.A.S., compañía que comercializa las marcas Lili Pink y YOI, durante las audiencias de imputación y solicitud de medida de aseguramiento dentro del denominado caso Lili Pink. Según la defensa, en enero de 2026 la empresa identificó productos con los logos de la marca que corresponderían a la mercancía decomisada tres años antes y presentó nuevas denuncias ante la Fiscalía para que se investigara su destino. Le puede interesar: Caso Lili Pink: Fiscalía recibe nuevo revés mientras la Dian pide cárcel para los ocho imputados

Lili Pink dice haber encontrado mercancía decomisada en el mercado informal

Denuncia de Lili Pink ante la Fiscalía.

De acuerdo con el comunicado de la defensa, en enero de 2026 la compañía detectó que “la mercancía decomisada en 2023 estaba siendo comercializada ilegalmente en tiendas no autorizadas y sin vínculo con la marca LILI PINK”. La empresa asegura que por estos hechos presentó dos nuevas denuncias penales ante la Fiscalía. Su objetivo, según los abogados, es establecer cómo productos que habían sido objeto de aprehensión terminaron nuevamente en el mercado. Durante la audiencia, uno de los abogados de la compañía mostró fotografías de prendas con los logos de Lili Pink y aseguró ante el juez: “3.000.000 de prendas revendidas ilegalmente en el mercado informal”. El abogado también mostró imágenes de productos que, según su versión, se ofrecían por $10.000, y sostuvo que las fotografías constituían elementos que debían ser investigados para determinar si se trataba de la misma mercancía aprehendida por la Dian en 2023.

La defensa, sin embargo, es quien sostiene que los productos encontrados en el mercado informal corresponden a la mercancía decomisada. La Fiscalía deberá determinar, a partir de las pruebas, si existe efectivamente esa correspondencia y quiénes serían responsables. Lea más: Nuevo giro en caso de Lili Pink: jueza declara ilegal pruebas clave y cuestiona actuación de la Fiscalía

¿Cuántas prendas fueron decomisadas por la DIAN?

El procedimiento que dio origen a la controversia ocurrió en septiembre de 2023, cuando funcionarios de la Dian realizaron un registro aduanero en las bodegas de Fast Moda S.A.S., en Bogotá. Según la denuncia presentada por la empresa ante la Fiscalía el 4 de diciembre de 2023, en las instalaciones había 19.703 cajas y los funcionarios inicialmente solicitaron documentación correspondiente a una parte de ellas. La compañía sostiene que posteriormente se ordenó la aprehensión de la totalidad de la mercancía, equivalente a unos 3,3 millones de bienes. En su pronunciamiento más reciente, la defensa señaló que la Dian había decomisado “más de 3.000.000 de prendas avaluadas en $54.000 millones”. La empresa asegura que los productos contaban con la documentación exigida para acreditar su importación y cuestiona la legalidad y proporcionalidad del procedimiento adelantado por la autoridad aduanera.

Defensa de Lili Pink niega que exista contrabando

Otro de los principales argumentos de los abogados es que no existirían pruebas que demuestren que la mercancía comercializada por Fast Moda S.A.S. hubiera ingresado ilegalmente al país. Tras revisar los documentos trasladados por la Fiscalía, la defensa aseguró que “no existe prueba de contrabando”. Los abogados también sostienen que las respuestas entregadas por la propia DIAN a la Fiscalía respaldarían su versión. Según el comunicado, “la mercancía ingresó por puertos autorizados, mediante intermediarios vigilados y cumpliendo la normativa aduanera”. A partir de esa posición, la defensa cuestiona que a sus representados se les atribuyan delitos como contrabando, lavado de activos y enriquecimiento ilícito. Estas afirmaciones corresponden a la posición de la defensa y hacen parte de la controversia que deberá ser resuelta dentro del proceso judicial. Conozca también: Así era como funcionaba la presunta red de contrabando de Lili Pink según la Fiscalía

El cuestionamiento de la defensa por lavado de activos

Durante la audiencia, uno de los abogados planteó un cuestionamiento sobre la relación entre la mercancía aprehendida y las acusaciones por lavado de activos y enriquecimiento ilícito. La defensa argumentó que, si la mercancía fue decomisada en su totalidad por la Dian, debería establecerse cómo pudo ser comercializada por sus propietarios y posteriormente convertirse en recursos susceptibles de ser objeto de lavado. “Si la mercancía fue aprehendida en su totalidad, dígame cómo se vendió y se convirtió en dinero, y cómo después lavaron activos con ese dinero. Es imposible”, sostuvo el abogado durante su intervención. La defensa añadió que, a su juicio, la investigación debería concentrarse también en establecer qué ocurrió con la mercancía después de que quedó bajo control de la autoridad aduanera.

Lili Pink ya había denunciado a funcionarios de la Dian

La controversia sobre el destino de las prendas se suma a una denuncia que Fast Moda S.A.S. presentó ante la Fiscalía en diciembre de 2023 contra varios funcionarios de la Dian. El documento fue radicado el 4 de diciembre de 2023 y denuncia la presunta comisión de delitos como hurto, daño en bien ajeno, falsedad ideológica en documento público, prevaricato por acción y omisión, abuso de autoridad y fraude procesal. La empresa sostuvo entonces que durante las diligencias de control aduanero se presentaron diferentes irregularidades. En el caso Lili Pink, la denuncia señala que entre el 6 y el 8 de septiembre de 2023 funcionarios realizaron un registro en las bodegas de la compañía y que posteriormente se ordenó la aprehensión de la mercancía. La compañía también alegó que durante el inventario de los productos se destruyeron empaques y se separaron juegos o conjuntos de prendas, situaciones que, según la denuncia, habrían afectado la trazabilidad de la mercancía.

La empresa cuestiona que sus denuncias no hayan avanzado

Uno de los reclamos centrales de la defensa es que mientras la investigación contra los representantes de la compañía avanzó hasta las audiencias de imputación y medida de aseguramiento, las denuncias presentadas por Fast Moda contra funcionarios de la Dian no habrían tenido avances similares. El comunicado de la defensa señala que “a la fecha, la Fiscalía no ha avanzado en las denuncias presentadas por la compañía en 2023 y 2026”. Los abogados también sostienen que las actuaciones de la Fiscalía han presentado fallas y aseguran que tres jueces de control de garantías han declarado ilegales varios actos de investigación durante las últimas semanas. Estos señalamientos corresponden a la posición procesal de la defensa y no constituyen, por sí mismos, una decisión definitiva sobre la responsabilidad de los funcionarios o de las personas investigadas.

¿Qué pasó con los $54.000 millones en mercancía?

El valor de la mercancía es otro de los puntos centrales de la controversia. Según la defensa, la DIAN aprehendió productos valorados en aproximadamente $54.000 millones. La compañía sostiene que, al haber sido decomisada la totalidad de la mercancía, debe establecerse cómo productos que presuntamente pertenecían a ese inventario terminaron posteriormente en el mercado informal. La defensa presentó fotografías como parte de sus argumentos y pidió que se investigue el origen de esas prendas. Por ahora, no está establecido judicialmente que las prendas encontradas en el mercado informal correspondan a la mercancía decomisada en 2023 ni que funcionarios de la Dian hayan participado en su comercialización. Esa es una de las hipótesis que la defensa plantea y cuya verificación corresponde a las autoridades. Puede leer: No quieren saber nada de Lili Pink: 87 propietarios terminarían arriendo del local a la marca

El proceso continúa

La defensa de Lili Pink anunció que continuará actuando en las diferentes instancias para controvertir las acusaciones y preservar la presunción de inocencia de sus representados. Mientras avanza el proceso, uno de los interrogantes centrales será determinar qué ocurrió con la mercancía aprehendida en 2023 y si los productos posteriormente encontrados en establecimientos no autorizados hacen parte de ese mismo inventario. La Fiscalía y las autoridades judiciales serán las encargadas de valorar las pruebas y determinar las eventuales responsabilidades dentro de cada una de las investigaciones. Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí .