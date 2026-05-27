Elecciones 2026: fecha límite para votar en el exterior, ver su puesto de votación y requisitos para colombianos

Desde el pasado lunes 25 de mayo comenzaron oficialmente las votaciones en el exterior para las elecciones presidenciales de Colombia de 2026, en las que se elegirá al próximo presidente y vicepresidente de la República para el periodo 2026-2030.
A diferencia de lo que ocurrirá en territorio colombiano, donde la jornada electoral se desarrollará únicamente el domingo 31 de mayo, los colombianos residentes en otros países podrán acudir a las urnas durante toda la semana.
De acuerdo con la Registraduría Nacional del Estado Civil, los ciudadanos habilitados para votar en el exterior tendrán plazo hasta el domingo 31 de mayo para ejercer su derecho al sufragio en los diferentes consulados y puestos autorizados alrededor del mundo.