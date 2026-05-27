Air-e podría quebrar a las plantas térmicas si no paga deuda de $1,5 billones antes de enero de 2027

La crítica situación financiera de Air-e continúa escalando y generando preocupación entre las plantas térmicas del país. El presidente de la Asociación Nacional de Empresas Generadoras (Andeg), Alejandro Castañeda, confirmó que la deuda total asciende actualmente a $2,3 billones y llegaría a los $3 billones al cierre de 2026. De ese monto, cerca de $1,5 billones corresponden a obligaciones con las plantas térmicas, uno de los segmentos clave para garantizar el suministro eléctrico en Colombia, especialmente durante periodos de alta demanda o fenómenos climáticos como El Niño. Castañeda advirtió que la situación podría agravarse en los próximos meses debido a que la deuda sigue creciendo pese a la intervención estatal de la empresa. Según explicó, en apenas 20 meses han pasado cinco interventores por Air-e sin que se haya logrado estabilizar financieramente la compañía. “Para diciembre proyectamos que la deuda va a aumentar hasta $3 billones”, afirmó.

Andeg alerta riesgo de quiebra para las térmicas en 2027

El presidente de Andeg lanzó además una advertencia sobre el impacto que tendría el incumplimiento de Air-e sobre las generadoras térmicas. “Si en enero esta empresa no ha honrado las deudas, las térmicas se pueden quebrar”, aseguró Castañeda, al referirse al deterioro de caja que enfrentan varias compañías del sector por la acumulación de cartera pendiente. La preocupación del gremio radica en que las plantas térmicas dependen de los pagos del mercado eléctrico para cubrir costos operativos, combustibles y obligaciones financieras. Un retraso prolongado en los pagos podría afectar su liquidez y comprometer su capacidad de operación. El escenario genera nuevas alertas sobre la estabilidad del sistema eléctrico colombiano, en momentos en que el país aún enfrenta desafíos para asegurar nueva capacidad de generación de energía.

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