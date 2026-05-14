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Ella es Catalina Sánchez, la antioqueña que fue reconocida por impulsar la transformación empresarial en Latinoamérica

Con una amplia trayectoria y sólidos estudios académicos, la CEO de Opción Hoy obtuvo un galardón de LatinoSystem por su contribución e impacto en la forma de hacer empresa en Latinoamérica.

  • Catalina Sánchez Tobón fue reconocida internacionalmente por transformar estrategia empresarial en impacto escalable en Latinoamérica. FOTO: Cortesía
    Catalina Sánchez Tobón fue reconocida internacionalmente por transformar estrategia empresarial en impacto escalable en Latinoamérica. FOTO: Cortesía
El Colombiano
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hace 3 horas
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Antioquia celebra con orgullo el nuevo logro de Catalina Sánchez Tobón, CEO de Opción Hoy y presidenta de Antioquia de INALDE Business School, quien obtuvo un reconocimiento de LatinoSystem por visibilizar el liderazgo, el éxito y el impacto de la comunidad latina en el mundo.

El medio de comunicación, con sede en Nueva York, destacó la trayectoria de Sánchez Tobón como una de las voces emergentes enfocadas en el pensamiento estratégico, el liderazgo y la ejecución medible en la forma de hacer empresa en Latinoamérica.

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Y es que esta empresaria no solo ha construido una trayectoria en los negocios, sino también en el periodismo con más de 15 años de experiencia, y trabajando en uno de los canales regionales más influyentes de Colombia, una labor que fortaleció su capacidad para comprender las narrativas, la percepción pública y la conexión con las audiencias.

Esto le ha permitido no solo profundizar en la comunicación, sino también en la industria empresarial y el pensamiento estratégico, con un enfoque visionario. Catalina Sánchez también ha trabajado en organizaciones de alto impacto social y económico, como Hospital San Vicente Fundación, la Alcaldía de Medellín y startups de rápido crecimiento.

Catalina Sánchez Tobón. FOTO: Cortesía
Catalina Sánchez Tobón. FOTO: Cortesía

A esto se suma un amplio conocimiento académico, respaldado por estudios de maestría y especialización en temas relacionados con la comunicación estratégica y la gerencia.

Opción Hoy

Tras la muerte de su madre, Sánchez tomó la decisión de retomar el legado familiar de Opción Hoy, una marca reconocida durante más de 26 años en Colombia como diario cultural, de entretenimiento y turismo.

Su labor ha dado frutos, porque Opción Hoy acompaña a organizaciones en procesos de transformación empresarial en Colombia, fortalecimiento estratégico y expansión internacional, desarrollando proyectos en Estados Unidos —especialmente en Miami— y, recientemente, en República Dominicana.

Hoy las empresas necesitan mucho más que visibilidad. Necesitan dirección estratégica, ejecución medible, narrativas poderosas y conexiones inteligentes en los canales adecuados, todo anclado a indicadores financieros que les permitan crecer de manera sostenible”, afirmó Catalina Sánchez Tobón.

Ella es Catalina Sánchez, la antioqueña que fue reconocida por impulsar la transformación empresarial en Latinoamérica

“Como esto es una elección en doble vía, elegimos empresas que tengan un propósito superior más allá de la transacción, un modelo de negocio que nos permita crear y un talento extraordinario con quien cocrear”, agregó.

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Otro de los hitos mencionados en su trayectoria es su participación en la Bienal de Arte y Cultura de Medellín y Antioquia, proyecto que regresó después de más de 40 años y que marcó un momento relevante para la transformación cultural y social de la región. También acompaña procesos de internacionalización de la Alcaldía de Medellín y el desarrollo estratégico de empresas relacionadas con la gastronomía local.

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