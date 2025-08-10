Así es muy difícil: 47 municipios en Antioquia tienen su ordenamiento territorial vencido

Ni los desastres son naturales ni las problemáticas territoriales ocurren porque sí y de la noche a la mañana. Al ahondar en las verdaderas causas de una emergencia grave o un fenómeno crítico como la escasez de recursos esenciales (abastecimiento de agua, disponibilidad de tierra cultivable), siempre emergerá la falta de ordenamiento y planificación como respuesta.

La Gobernación de Antioquia anunció que acompañará a 47 municipios que tienen sus esquemas de ordenamiento (POT, EOT y PBOT) desactualizados. Más allá del anuncio de la Gobernación, lo grave es justamente eso: que más del 38% de los municipios “funcionen” hace años sin norte claro. Los instrumentos de planificación y ordenamiento territorial requieren acuerdos mínimos políticos, sociales, urbanísticos y ambientales sobre el territorio. Por eso tiene poca justificación que hoy Antioquia tenga municipios que estén acercándose a los 30 años con el mismo esquema que fue aprobado después de la Ley de Desarrollo Territorial en 1997.

Los 47 municipios en deuda se distribuyen así: diez en el Occidente, nueve en el Suroeste, cinco en el Oriente, cinco en el Bajo Cauca, cinco en Urabá, cinco en el Valle de Aburrá, cinco en el Norte, tres en el Nordeste y uno en el Magdalena Medio.

Según Rolando Castaño, director territorial de Planeación departamental, lo que plantea su dependencia es que estos municipios tienen que planificarse con las cuencas hidrográficas como eje principal y necesitan dejar listo su plan a un plazo de doce años en cuanto a gestión del riesgo y la adaptación al cambio climático, definición de suelos para proyectos de vivienda social, espacio público y servicios.

Desde el Planeación señalaron que el acompañamiento se basa principalmente en la elaboración de guías, la realización de talleres teórico-prácticos, y la transferencia de capacidades a los equipos técnicos municipales. También señalaron que el gobierno departamental les entregó la cartografía detallada que es una herramienta clave y actualizada para el ordenamiento territorial, al proporcionar información precisa y georreferenciada que respalda la toma de decisiones en la gestión del territorio. “Para los 47 municipios priorizados por el Departamento en materia de ordenamiento territorial, la cifra en cartografía urbana y rural levantada ronda aproximadamente los $20 mil millones”, precisó la Gobernación.

