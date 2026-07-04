Enviaron a la cárcel a presunto coordinador de homicidios del Clan del Golfo en el Bajo Cauca antioqueño

La ofensiva judicial contra el Clan del Golfo en Antioquia dejó un nuevo resultado con la judicialización de Juan David Pineda Vargas, señalado integrante de esa organización criminal y quien, según la Fiscalía General de la Nación, habría escalado hasta convertirse en uno de los principales cabecillas urbanos de la estructura en el Bajo Cauca antioqueño.

El caso que más compromete al procesado ocurrió el 5 de agosto de 2024 en la vereda Cacales, zona rural de El Bagre. De acuerdo con la investigación, un grupo de hombres armados llegó hasta una vivienda y privó de la libertad a un hombre, quien posteriormente fue trasladado al sector conocido como La Arenosa.

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Según el expediente, la víctima fue amarrada de manos y golpeada mientras los agresores intentaban obligarla a entregar información sobre una estructura criminal rival. Al no obtener los datos que buscaban, los presuntos responsables la llevaron a otro sitio y le dispararon cuando permanecía completamente indefensa.

Uno de los aspectos que más llamó la atención de los investigadores es que, tras el homicidio, Pineda Vargas presuntamente tomó varias fotografías del cadáver para enviarlas a los máximos mandos del Clan del Golfo como evidencia de que la orden criminal había sido cumplida. El cuerpo de la víctima fue encontrado un día después, el 6 de agosto de 2024.

Las investigaciones indican que Juan David Pineda Vargas ingresó al Clan del Golfo como sicario durante 2024 y que, meses después, fue nombrado cabecilla urbano en el municipio de El Bagre.