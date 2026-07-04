ELN siembra terror con ataques de drones explosivos contra la estación de Policía de Tadó, Chocó

Dos ataques con cargas explosivas transportadas por drones fueron perpetrados este 4 de julio contra la estación de Policía del municipio de Tadó, Chocó. Aunque las explosiones causaron daños en la infraestructura, las autoridades confirmaron que no se registraron víctimas fatales ni personas heridas entre la población civil o la fuerza pública.

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La gobernadora del Chocó, Nubia Carolina Córdoba Curi, informó que los hechos se producen en medio de una ofensiva armada del ELN que comenzó el 3 de julio en el municipio de San José del Palmar, donde continúan los combates entre integrantes de ese grupo ilegal y el Ejército Nacional.

Ante la situación, la mandataria le recomendó a la ciudadanía que evite acercarse a las estaciones de Policía durante la jornada, debido al riesgo de nuevos ataques. Según explicó, el ELN anunció la conmemoración de un aniversario de uno de sus bloques.