“Quería regresar a mi país a estar con ellos, no a enterrarlos”: migrante venezolana perdió a su familia tras los terremotos

En su regreso a Venezuela, Joarlys Rodríguez descubrió que sus hijos y mamá había muerto durante el terremoto que afectó a ese país a finales de junio. Foto: Tomada de video.

Hasta el momento, el doble terremoto ocurrido en Venezuela el 24 de junio deja un saldo de 2.645 personas fallecidas, 12.666 heridas y 6.462 rescatadas. Estas cifras convierten el evento en el desastre sísmico más devastador de Venezuela en lo que va del nuevo milenio.

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Las historias de dolor y desespero son muchas, pero la de Joarlys Rodríguez llamó la atención de los medios de comunicación internacional (entre ellos Telemundo) por la magnitud de su pérdida. La mujer, que estaba en Chile en el momento de los sismos, perdió a sus tres hijos y a su madre, que murieron bajo los escombros de una vivienda colapsada.

En declaraciones a Telemundo, Rodríguez describió su situación con la palabra “horrible”. “Es un dolor de hija y de madre”, le dijo al reportero de la cadena de televisión.