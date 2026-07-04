Video | Emparrandado y hasta tomando guaro: hinchas colombianos “nacionalizaron” al brujo de Ghana en el partido de Kansas

El pitazo final en el estadio Arrowhead de Kansas en Estados Unidos dictó la sentencia del camino de los dirigidos por Néstor Lorenzo en la cita orbital de Norteamérica: victoria 1-0 para la Selección Colombia y tiquete directo a los octavos del Mundial 2026. Le puede interesar: Suiza será el rival de Colombia en octavos del Mundial tras vencer 1-0 a Ghana: conozca la fecha y hora del partido Sin embargo, la verdadera sorpresa no ocurrió dentro del terreno de juego, sino en las tribunas del estadio, donde varios videos registraron el instante exacto en que el supuesto “brujo” de la Selección de Ghana se unió a la celebración de los hinchas colombianos. En medio de varios videos publicados en redes sociales, se pudo observar cómo el triunfo de Colombia 1-0 ante Ghana se trasladó a las gradas para ver cómo los aficionados cafeteros cargaron en los hombros al referente de Ghana al final del partido.

Los hinchas colombianos bailando y celebrando con el brujo de Ghana mientras lo cargaban en las gradas. FOTO: Captura de video de redes sociales

La fiesta del “brujo” quemado en las gradas de Kansas

Lejos de los lamentos y la tensión habitual del fútbol, las cámaras captaron una escena dominada por el buen humor, en donde este hincha de Ghana compartió varios momentos con los colombianos. Decenas de aficionados rodearon al personaje africano y, en medio de risas, comenzaron a entonar un cántico improvisado que retumbó en los pasillos del escenario estadounidense: “¡Se quemó, el brujo se quemó!”. El “místico” visitante aceptó el veredicto popular sin resistencia mientras lanzaba de manera jocosa sus “polvos mágicos”.

La euforia de la Tricolor transformó el momento en una postal de camaradería. Los seguidores colombianos levantaron en hombros al supuesto hechicero, bromeando abiertamente sobre cómo la “magia” no fue suficiente para contener el planteamiento táctico del equipo dirigido por Néstor Lorenzo. Aquella escena quedó inmortalizada en dispositivos móviles y se viralizó rápidamente durante las últimas horas posteriores al partido, por lo que muchos hinchas y medios de comunicación han destacado lo sucedido.

Los comentarios en redes sociales y el camino que sigue para Colombia

El impacto digital del curioso episodio despertó miles de reacciones en redes sociales. El espíritu festivo de la hinchada quedó validado por comentarios directos de los internautas. “Colombia somos lo máximo”, apuntó un usuario al observar las imágenes, mientras otro resumió lo ocurrido con una frase: “Todo es una recocha”. La destreza cultural para convertir la competencia en fraternidad centró el debate digital. “Eso es lo que me gusta de mi Colombia, somos apasionados y siempre hacemos buen parche”, argumentó otro seguidor en las plataformas. Entre las réplicas que más interacciones acumularon, sobresalieron expresiones como “jajajajaja te amo, Colombia” y “Colombia supera a la IA jajaja, aquí se ve de todo”.